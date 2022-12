Comune e Misericordia di Altopascio insieme per le attività di Protezione Civile

Comune e Misericordia di Altopascio insieme per la promozione e l’attuazione delle attività di Protezione Civile e tutela del territorio.

È stata approvata in giunta nei giorni scorsi la convenzione tra l’amministrazione comunale e la Confraternita altopascese: un impegno che la giunta D’Ambrosio si era presa in campagna elettorale e che ora è stato formalmente ufficializzato, in seguito anche all’acquisto di un nuovo mezzo - un pick-up- utile per gli interventi di Protezione Civile da parte dell’organizzazione di volontariato e inaugurato domenica scorsa in piazza della Magione.

I due enti collaboreranno, dunque, in caso di eventi calamitosi, come nubifragi, allagamenti, grandi gelate, nevicate e altri aspetti che rientrano nell’ambito specifico dell’assistenza alla popolazione, intervento e soccorso finalizzati al superamento dell’emergenza stessa (il pick-up all’occorrenza può servire anche da mezzo spargisale).

“La sinergia sul territorio è indispensabile - commentano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore alla Protezione Civile, Francesco Mastromei -. Con i volontari della Misericordia c’è sempre stata una collaborazione proficua negli anni scorsi, ora andiamo a ufficializzare questo lavoro sinergico con una convenzione finalizzata proprio alle operazioni di Protezione Civile. Creare una rete di collaborazione tra gli enti e i soggetti protagonisti della vita quotidiana del nostro paese rappresenta un valore aggiunto, per garantire ai cittadini l’assistenza, la tutela, la protezione di cui hanno bisogno, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Anche l’acquisto del nuovo mezzo da parte della Misericordia va in questa direzione. Abbiamo purtroppo toccato con mano, anche in questi giorni di maltempo, quanto ci sia bisogno di lavorare in sinergia: le pompe idrovore ci hanno aiutato a intervenire, insieme ai Vigili del Fuoco, nelle zone allagate, in via Palandri Sud e in località Chiappini”.

“La convenzione con il Comune - aggiunge Antonella Pistoresi, governatore della Misericordia di Altopascio - rappresenta un ulteriore tassello delle tante attività che portiamo avanti come organizzazione di volontariato al servizio del territorio e della comunità. Accompagniamo le famiglie in difficoltà, assistiamo chi ha maggiormente bisogno, partecipiamo alle tante iniziative che vengono organizzate sul territorio, portiamo avanti interventi di prevenzione socio-sanitaria (pensiamo agli ambulatori specialistici della rete Rami) e supporto ai cittadini, oltre a tante attività di formazione. Con questa nuova iniziativa garantiamo un supporto aggiuntivo anche sul fronte della Protezione Civile: un settore che ci aveva già visti molto impegnati durante le fasi più dure e drammatiche della pandemia e che ora assume un aspetto ancora più operativo”.

Nell’ambito dell’accordo si prevede anche l’organizzazione di corsi di formazione promossi dalla Misericordia: gli approfondimenti serviranno per formare il personale che svolgerà attività di Protezione Civile, anche nell’ambito scolastico.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa