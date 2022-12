Concerto di Natale della Filarmonica e conferimento onorificenze a Gaiole in Chianti

È in programma domenica 18 dicembre, alle 17, a Gaiole in Chianti, alle Ex Cantine Ricasoli, il tradizionale concerto di Natale della Filarmonica F. Vannetti, con la partecipazione degli allievi della scuola di musica. Nell’occasione si svolgerà la cerimonia per il conferimento delle onorificenze cittadine e delle borse di studio agli alunni meritevoli. Interverranno il sindaco Michele Pescini ed Emanuele Giunti, vicesindaco e assessore comunale all’istruzione, cultura e benessere.

Ingresso libero.

Fonte: Ufficio Stampa