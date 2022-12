Corteo contro il decreto anti rave a Firenze

E' partito intorno alle 15 a Firenze il corteo organizzato da vari gruppi antagonisti contro il decreto anti rave del Governo. I manifestanti si sono ritrovati in piazza Santa Maria Novella; il corteo, al quale hanno partecipato circa seicento persone, si è poi snodato per le strade dell'Oltrarno fino a raggiungere Poggio Imperiale.

"Il Senato ha approvato nei giorni scorsi il dl Rave che ora passerà alla Camera. Finalmente con questa decisione si introduce il reato di rave-party (articolo 633-bis del Codice penale) che punisce con il carcere da 3 a 6 anni chi organizza mega-raduni musicali su terreni altrui anche con uso di sostanze stupefacenti. Quale sarebbe il problema per questi personaggi che manifestano oggi nelle strade di Firenze? Comprendiamo che taluni preferiscano occupare terreni abusivamente per i loro festini ma vogliamo ricordare loro che esiste la Legge ed uno Stato da rispettare!"

"Chi oggi si è divertito a Firenze facendo solo del 'baccano' per strada, per protestare contro il Governo di Centrodestra ci fa solo sorridere. 'È finita la pacchia' per chi amava certi raduni. Se ne facciano una ragione i manifestanti odierni e si godano le Feste di Natale!".