Cultura della Legalità, i carabinieri di San Miniato incontrano gli studenti

Nell’ambito della campagna sulla formazione della “Cultura della Legalità”, promossa dal Comando Provinciale Carabinieri di Pisa in ossequio al protocollo siglato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il MIUR, i Carabinieri della Compagnia di San Miniato (PI) hanno avuto un nuovo incontro con gli studenti delle classi quinte del Liceo Scientifico “Marconi”, oramai prossimi alla “maturità”.

L’incontro, tenuto nella mattinata di ieri 16 dicembre dal Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Miniato, ha visto la partecipazione di circa 100 studenti e degli insegnanti, ed è servito per affrontare il tema del ruolo dell’Arma all’interno nella Società e per parlare di argomenti quali l’uso consapevole dei social, il cyberbullismo ad esso associato, il bullismo e la violenza di genere, analizzando i fenomeni con l’ausilio di casi concreti; quindi sono state fornite indicazioni su come difendersi e sulla necessità ed importanza di trovare il coraggio e la forza di denunciare l’episodio e gli eventuali responsabili I ragazzi hanno partecipato con estrema attenzione e nelle esplicazioni i Carabinieri hanno illustrato con esempi semplici fatti concreti, basandosi anche sulle proprie esperienze personali.

Nell’occasione vi sono state le immancabili domande sull’arruolamento nell’Arma con la conseguente spiegazione su come entrare a far parte dell’Istituzione, invitando, altresì, i giovani interlocutori a perseverare negli studi, per poter poi partecipare nel prossimo futuro ai concorsi. Gli incontri con gli Istituti d’Istruzione vedono i Carabinieri della Compagnia di San Miniato impegnati ad instaurare un legame diretto con i giovani delle scuole pubbliche del territorio di ogni ordine e grado, al fine di instaurare un legame diretto con i giovani, orientandoli verso un futuro incentrato sui valori della legalità.