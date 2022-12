Ginnastica artistica: risultati eccellenti per le ragazze de “Il Cigno” di Fucecchio

Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre a Cesenatico si è svolto il campionato nazionale AICS di ginnastica artistica femminile, la gara più importante dell’anno.

Sono stati quattro giorni intensi, con risultati eccellenti per le ragazze della Società “Il Cigno” di Fucecchio, accompagnate dall’allenatrice Irene Mazzone, affiancata dallo staff di supporto Chiara Ancilotti e Gemma Lelli.

Le nostre ginnaste si sono distinte fra le numerose atlete provenienti da tutta Italia, guadagnando podi e ottime posizioni sia nelle classifiche generali che nelle classifiche di specialità.

Le ragazze in gara sono state costantemente incoraggiate dal tifo caloroso delle compagne sugli spalti, dimostrando con ciò un forte spirito di squadra.

I risultati

I° GRADO 1,5 PUNTI CAT. C (2009-2010) e JUNIOR (2007-2008)

Carduccio Francesca CAMPIONESSA NAZIONALE CAT. C

Fria Marta 4° Classifica generale, 1° Volteggio, 2° Corpo Libero CAT. C

Busdraghi Chiara 2° Classifica generale Junior

Prosperi Giulia 3° Classifica generale Junior

I° GRADO 2 PUNTI 2 ATTREZZI CAT. B (2011-2012) JUNIOR (2007-2008) E SENIOR

Ciampalini Ambra CAMPIONESSA NAZIONALE SENIOR

Marrucci Alice 5° Classifica generale Senior

Bargagli Lucrezia 2° Classifica generale Junior

Dama Megan 3° Cat. B

Sabatini Vittoria 2° Classifica Volteggio Cat. B

I° GRADO 2 PUNTI 3 ATTREZZI CAT. B (2011-2012) E SENIOR

Gega Katia CAMPIONESSA NAZIONALE CAT. B

Federici Aurora 2° Classifica generale Cat. B

Silvestri Melissa 2° Classifica Corpo Libero Cat. B

Cartoni Viola 2° Classifica generale Senior

I° GRADO 3 PUNTI CAT. C (2009-2010) E SENIOR

Gega Klea 5° Classifica generale, 1° Parallele Cat C

Rinaldi Clelia 6° Classifica generale, 2° Parallele Cat C

Masoni Eva 8° Classifica generale Cat. C

Capuzzo Matilde 2° Classifica generale Senior

Bertini Adele 10° Classifica generale Senior

II° GRADO CAT. C (2009-2010) E SENIOR

Giani Clizia CAMPIONESSA NAZIONALE SENIOR

Ermelani Anna 3° Classifica generale Senior

Del Corso Emma 5° Classifica generale, Cat C

Paolini Eva 9° Classifica generale, Cat C

Fonte: Ufficio Stampa