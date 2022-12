Giornata della trasparenza 2022: esperienze e testimonianze al centro del confronto Lunedì 19 dicembre, nell’aula magna del centro didattico, dalle ore 10 alle 13. L’evento è organizzato dalla professoressa Anna Coluccia, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Aou Senese



Mappature delle aree di rischio, testimonianze degli uffici coinvolti, il ruolo dei Comitati di Partecipazione e l’esperienza del Gruppo regionale in tema di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Questo i temi al centro della Giornata della Trasparenza 2022, in programma all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, lunedì 19 dicembre dalle ore 10 alle 13, nell’aula Magna del centro didattico. L’organizzazione è curata dalla professoressa Anna Coluccia, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Aou Senese, in collaborazione con il Comitato di Partecipazione aziendale, coordinato da Dafne Rossi. Partecipa anche il direttore generale dell’Aou Senese, il professor Antonio Barretta, cui saranno affidate le conclusioni di fine lavori.

«Si tratta di un appuntamento ormai consueto e di un momento molto importante di sensibilizzazione e di formazione - spiega la professoressa Anna Coluccia -. Nel corso dell'evento tratteremo temi di strettissima attualità e che toccano le esperienze lavorative e professionali di molti colleghi. È poi un evento formativo – aggiunge Coluccia -: la conoscenza, in ambito di prevenzione della corruzione, è un pilastro fondamentale oltre che un 'opportunità di crescita che punta a migliorare l'efficienza, evitando malfunzionamenti o illegittimità nell’agire amministrativo».

