Giornata regionale del volontariato, premiato il Nucleo Protezione Civile ANC Fucecchio Odv

Oggi a Scandicci si è tenuta la giornata del volontariato regionale alla presenza di 500 volontari di Protezione Civile, del Presidente di Regione Eugenio Giani, del Capo Dipartimento Protezione Civile Fabrizio Curcio e dell’Assessora Monia Monni oltre alle massime autorità civili e militari. L’evento è stato voluto dalla Regione Toscana per ringraziare la Protezione civile regionale anche attraverso la consegna ad alcuni volontari, che nel 2022 hanno partecipato a numerose emergenze, di un attestato di riconoscimento ma anche per sancire la nascita del Comitato del Volontariato di Protezione Civile regionale toscano previsto dalla Legge n. 45/2020.

Quattro degli attestati di ringraziamento regionale sono stati consegnati ad altrettanti volontari del nostro Nucleo di Volontariato e Protezione Civile di Fucecchio (Presidente Carabiniere in congedo Arch. Salvatore Spitaleri; Brigadiere in congedo Sauro Mancini; Carabiniere in congedo Luigi Campatelli, Volontario Avv. Alessandro Lambertucci) e questo ci rende molto orgogliosi.

Questo riconoscimento non è e non può essere considerato il ringraziamento a singoli uomini ma si porta dietro anche l’apprezzamento per tutto il lavoro e la dedizione svolti da tutti i volontari A.N.C di Fucecchio e d'Italia che, ognuno con il proprio contributo ed esempio di squadra, hanno permesso di ottenere questo riconoscimento. I volontari di protezione civile A.N.C. sono, infatti, un’unica ideale famiglia che va da un capo all'altro d'Italia ed i ed i riconoscimenti sono sempre patrimonio di gruppo e mai di un singolo.

La consegna dei riconoscimenti è stata preceduta dalle testimonianze dei partecipanti agli Stati Generali del Volontariato tenutisi quest’anno a Roma presso il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. L’aspetto che ci ha più colpito nei racconti dei presenti a questa bella giornata è stato l’unanime riconoscimento, anche visivo in sala, che esistono moltissimi volontari con casacche di appartenenza alle varie associazioni di tanti colori diversi che, però, ed è questa la particolarità della Protezione Civile, di fronte alle emergenze ed alle avversità, diventano una cosa sola senza alcuna distinzione di appartenenza; un’entità unica operativa che è in grado di mettere in campo molteplici capacità e professionalità nell’impegno per risolvere le tante fragilità territoriali e le sempre maggiori avversità climatiche.

Fonte: Ufficio Stampa