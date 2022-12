Il Basket Castelfiorentino batte la Pallacanestro Femminile Firenze 55-48

Si chiude nel migliore dei modi il 2022 delle ragazze del Basket Castelfiorentino che nell’ultima giornata della prima fase si impongono 55-48 sulla Pallacanestro Femminile Firenze, seconda della classe. Con la qualificazione alla seconda fase di Promozione già ipotecata una settimana fa a Pistoia, le ragazze di Jacopo Giusti scendono in campo senza particolari patemi, giocando con la tranquillità di chi non ha niente da perdere e centrando così il colpaccio.

Gara apertissima per tutti i quaranta minuti di gioco, con le squadre che viaggiano a braccetto senza mai riuscire a prendere vantaggi consistenti. Al 10′ il tabellone segna 14-13, che diventa 22-23 all’intervallo lungo. Un equilibrio che prosegue nella ripresa, con le gialloblu che chiudono avanti la terza frazione (37-34) per poi giocarsi il tutto per tutto nei minuti finali.

Adesso la sosta natalizia, in attesa che sia reso noto il calendario della seconda fase.

BASKET CASTELFIORENTINO – P.F. FIRENZE 55-48

Tabellino: Banchelli 15, Gonzato 16, Baldinotti 4, Ammannati 7, Lucchesi 6, Bellantoni 3, Caparrini 2, De Felice 2, Andries, Aramini. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 14-13, 22-23 (8-10), 37-34 (15-11), 55-48 (18-14)

Arbitro: Borsani di Pescia.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino