Il direttore Morello fa visita alla Struttura sanitaria disabili gravi di Villa Monteturli

A circa una settimana dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione, ieri il direttore generale Asl, Paolo Morello Marchese, ha fatto visita a Villa Monteturli. E’ stata l’occasione per portare gli auguri di Natale ai 39 ospiti della struttura con grave disabilità fisica, neuropsichica e per rendere omaggio alla riqualificazione del centro residenziale che è collocato all’interno del presidio della Asl Toscana centro, San Felice a Ema. La struttura sanitaria Villa Monteturli con al suo interno la presenza stabile anche di un medico svolge un ruolo fondamentale sul territorio cercando di evitare il più possibile il ricovero ospedaliero di questi pazienti con l’introduzione della cartella clinica informatizzata integrata Argos visibile da tutti gli ospedali aziendali. Ad accompagnare la visita del direttore c’erano, oltre alla direttrice sanitaria Antonietta Marseglia, anche il direttore Manutenzione e Gestione Investimenti Area Firenze, Luca Meucci, la direttrice dell’ospedale Santa Maria Nuova, Elisabetta Cocchi, l’infermiere coordinatore Moira Malandrini, la presidente dell’Associazione Genitori di Villa Monteturli, Gianna Ricci e il consigliere di Habilia onlus, Giuliano Coradeschi.

Oltre al Centro residenziale di riabilitazione estensiva per gravi disabilità, all’interno del complesso di Villa Monteturli, trovano spazio i servizi aziendali Hospice cure palliative e Villa Il Sorriso, il Centro di riabilitazione intensiva per pazienti con lesioni midollari e sclerosi multipla. Con la ristrutturazione, il Centro residenziale per disabili gravi è stato restituito ai suoi ospiti in una veste più accogliente e funzionale anche dal punto di vista dei colori e dell’organizzazione dei percorsi. “E’ un investimento – ha commentato la direttrice - che rivela quanto l’Azienda sia attenta anche agli ambienti che danno accoglienza alla disabilità grave con la volontà di rendere più leggera la permanenza degli ospiti all’interno di spazi già di per sé collocati in un luogo bellissimo”.

All'interno del complesso sono state completate le opere programmate sulla Villa Monteturli, nobile villa risalente alla fine del XV secolo, già sede dell'Istituto per l'Assistenza alla prima infanzia (ex IAPI) inaugurata come tale nel 1938 con il nome di Istituto Principessa di Piemonte, donato poi nel 1980 alla Asl.

I lavori hanno riguardato l'adeguamento funzionale della struttura, uniformandosi ai requisiti autorizzativi regionali, l'adeguamento normativo sia in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche che alle norme di Prevenzione Incendi, nonché aspetti riguardanti il miglioramento del comfort e della fruibilità degli spazi per migliorare le condizioni di degenza e di lavoro di pazienti ed operatori. Nella loro esecuzione i lavori sono risultati molto complessi sia per le condizioni di vincolo storico monumentale gravante sulla Villa, che per la necessità di esecuzione con piena continuità di esercizio della struttura in un periodo caratterizzato anche dalla pandemia nel paese.

L'intervento che ha comportato un investimento complessivo di € 480.000 € di fondi aziendali ed ha riguardato gli oltre 5.000 mq della villa, è stato gestito dall'area tecnica aziendale ed i lavori sono stati diretti dall'ing. Francesco Bini Verona. Proseguono intanto anche gli importanti lavori di completa ristrutturazione all'interno del Centro residenziale di riabilitazione di Villa Il Sorriso con previsione di ultimazione nella primavera prossima. Accanto alla Villa è presente una piccola e antica cappella. Anche su questo edificio sono stati effettuati dalla Asl Toscana centro alcuni interventi di carattere immediato come la risistemazione del tetto. In previsione per la cappella ci sono altri lavori di recupero.

Fonte: Ufficio Stampa AUSL TOSCANA CENTRO