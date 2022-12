La piccola Aurora ha fretta di nascere: parto in auto ad Arezzo

Aveva fretta di nascere la piccola che ieri sera è venuta ad Arezzo alla luce praticamente nella macchina, con l'aiuto dei soccorritori di un'ambulanza della Croce Bianca. Eppure, i genitori erano riusciti ad arrivare all'ospedale aretino per il parto imminente, entrando con l'auto nel tunnel del pronto soccorso. Ma la bambina, di nome Aurora, non ha atteso per nascere che la madre fosse portata in sala parto: grazie all'aiuto dei volontari, la mamma ha partorito in sicurezza. Lei e la piccola stanno bene e si trovano nel reparto pediatria.