Per Volterra: "Niente si muove nella costruzione della nuova Rems"

Niente si muove nella costruzione della nuova Rems. Un progetto innovativo, funzionale e faticosamente ottenuto da Volterra vari anni fa, grazie alla lungimiranza di una visione che ad oggi non ha ancora trovato la luce e che stenta a partire. Da tempo domandiamo al sindaco Santi che fine ha fatto la costruzione della nuova Rems, senza però avere risposta. A poco valgono le dissertazioni su l'impennata del costo dei materiali perché siamo enormemente in ritardo e mentre ad Empoli nel 2020 è stata inaugurata una nuova struttura, a Volterra niente, nonostante si tratti di un progetto che doveva aver preso la luce già da qualche anno e che invece ad oggi rimane un’opera incompiuta consistente in un piazzale vuoto e sterrato.

E sì, perché non è stato messo un mattone della nuova struttura, non essendo iniziata neppure la costruzione di quel parcheggio che dovrebbe liberare lo spazio che servirà per costruire la nuova Rems. Nessuna ruspa o gru in funzione nonostante le dichiarazioni di previsione per fine 2021: solo annunci, la demolizione del vecchio padiglione Livi, promesse di investimenti di milioni di euro, ma niente di costruito. Per questo siamo nuovamente a chiedere le tempistiche di questa costruzione che porterebbe lavoro e servizi aggiuntivi a Volterra e alla zona. Ancora una volta aspettiamo le risposte di Asl e di un sindaco che non se ne interessa.

Per questo lo sollecitiamo costantemente affinché si attivi, anche se sappiamo già che ci risponderà che non dipende da lui, com’è solito fare. Questa volta ci piacerebbe però vederlo lottare per richiedere ad Asl la realizzazione di un progetto importante per la Città e il territorio, invece di gongolare solo del fatto che presumibilmente, in un tempo indefinito, senza certezze, su Volterra verranno investiti milioni di euro, senza conoscere o chiedere i tempi di questi investimenti promessi. Servono meno chiacchere e più fatti.

Gruppo consiliare PER VOLTERRA