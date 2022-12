Piena dell'Arno e maltempo, Giani: "Situazione sotto controllo"

"Il corso dell'acqua, che è arrivato a Firenze a 1500 metri cubi d'acqua al secondo sotto Ponte Vecchio, ha progressivamente ritrovato una sua condizione di piena, ma di assoluto controllo e gestione". Queste le parole di Eugenio Giani che a margine della Giornata del volontariato regionale della Protezione civile ha rassicurato sul livello dell'Arno dopo l'ondata di piogge degli ultimi due giorni. Ieri hanno impressionato le foto delle piene a Firenze, Pisa, nel Pistoiese e ad Empoli.

"La situazione è buona - ha detto Giani - : la situazione che in questi due giorni è stata più problematica è stata nell'area pistoiese, sull'Ombrone, però si è trattato di qualche allagamento a sottopassi o purtroppo anche dei danni che alcuni privati possono avere avuto negli scantinati, ma niente di problematico rispetto alle modalità con cui la Protezione Civile interviene in questi casi. Devo dire che in questi due giorni il servizio della Protezione civile ha funzionato perfettamente".