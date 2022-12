Brutta sorpresa per i frati cappuccini del convento di Santo Stefano, ad Arezzo: ignoti, verso le 18 di ieri, sono riusciti a portare via la cassaforte mentre il padre guardiano stava celebrando la messa nella chiesa annessa. Quest’ultimo si è accorto del furto terminata la messa, quando è rientrato in convento. Le indagini sono adeso condotte dai carabinieri.