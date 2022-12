Rubano da un centro commerciale, arrestati dai carabinieri

Nelle prime ore del 15 novembre 2022, i carabinieri di Venturina Terme hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di furto aggravato e ricettazione in concorso, due cittadini nordafricani.

I militari sono riusciti ad intercettare ed individuare, nel corso della nottata, due soggetti, già noti alle forze dell'ordine, i quali, servendosi di alcuni strumenti di effrazione, si erano introdotti all’interno del punto vendita di una nota catena di centri commerciali in quella frazione ed avevano incominciato a trafugare della merce (tra cui valige, borse, ombrelli, marsupi e uno smart tv) nonché alcuni generi alimentari ivi presenti, stipandoli su un’autovettura che, a seguito degli accertamenti condotti, è risultata essere provento di un furto perpetrato a Follonica pochi giorni prima in danno di un privato cittadino.

I carabinieri, accortisi dei movimenti sospetti all’interno del supermercato, hanno bloccato i due uomini e li hanno arrestati, restituendo contestualmente la merce trafugata al responsabile dell’attività commerciale e l’autovettura all’avente diritto.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere a Livorno, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, a seguito del rito direttissimo, ne ha convalidato l’arresto disponendo per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei comuni di domicilio e l’obbligo di presentazione alla p.g. .

L’attenta presenza dei Carabinieri sul territorio ha permesso di sventare un furto in atto e recuperare e restituire un’autovettura rubata