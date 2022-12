Tentano rapina aizzando pitbull contro turista a Firenze: 30enne all'ospedale

Ieri sera, intorno alle 22.30, due uomini avrebbero minacciato di aizzare un pitbull contro un turista inglese trentenne per rapinarlo. Secondo le ricostruzioni della polizia, il cane ha poi azzannato alla gamba la vittima che è stata successivamente trasportata all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Poco prima i due malviventi avrebbero tentato di rapinare un altro turista, un 25enne coreano, a cui avrebbe cercato di portare via uno zaino e una catenina. A impedire la rapina è stata la ragazza del giovane, che ha spinto il 25enne in un bar, sfuggendo così all'aggressione. I rapinatori, che dopo la seconda tentata rapina hanno fatto perdere le loro tracce, sono al momento ricercati dalla polizia