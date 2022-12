Tutto pronto per l'asfaltatura di via Andreotti a Pietrasanta

Lunedì 19 dicembre, salvo avverse condizioni meteo, dalle 8 alle 18 si svolgeranno i lavori di asfaltatura di via Andreotti, in località Crociale, nel tratto compreso fra le vie Aurelia e Deledda.

L'intervento rientra nel piano da quasi 820 mila euro messo in opera dal Comune di Pietrasanta durante l'anno in corso, per rinnovare e mettere in sicurezza il manto stradale cittadino e porterà alla chiusura totale della strada nella parte interessata, garantendo l'accesso alle abitazioni ma non la sosta.

La circolazione sarà deviata su viabilità limitrofa e verrà istituito il divieto di sosta nel parcheggio privato situato nelle vicinanze di via Aurelia.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio stampa