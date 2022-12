Una pergamena dal Papa all'ex clochard che aiuta i poveri di Viareggio

Gian Piero Wuè, l’ex clochard che raccoglie i centesimi per fare la spesa e aiutare gli altri clochard a Viareggio, ha ricevuto una pergamena dal Papa Francesco. "Un grazie per il suo impegno a favore dei poveri secondo lo spirito del Vangelo e seguendo l'esempio di Madre Teresa di Calcutta" riporta la pergamena che il Pontefice, nel giorno del suo 86esimo compleanno, ha consegnato a Wuè, che ora vive in una stanza donata dal titolare di un cantiere navale a Viareggio. L’ex clochard nel 2021 ha vinto il Premio Internazionale Bontà" assegnato ogni anno dal "Comitato della Croce" di Cavarzere in Provincia di Venezia.