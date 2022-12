Vinci, dal Comune 60mila euro per il mondo delle associazioni

Il Comune ha pubblicato la graduatoria dei beneficiari per le associazioni locali di volontariato, promozione sociale, culturali, sportive che hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività nei periodi di lockdown a seguito dell'emergenza Covid ma hanno comunque realizzato eventi a favore della cittadinanza. Il bando ha garantito risorse, per un totale di 60mila euro, per 19 associazioni.



“Siamo orgogliosi di aver aiutato il mondo dell'associazionismo che tanto ha fatto in questi anni e si è dimostrato una certezza anche nel corso del 2022 - ha dichiarato il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia -. Aver attivato eventi culturali, ricreativi e sportivi è stato fondamentale per tutta la cittadinanza, solo nel 2022 il cartellone ha previsto 100 eventi estivi, tutti gratuiti".

“E' un incentivo economico - ha aggiunto il sindaco - a tutte quelle realtà locali che durante il Covid sono state penalizzate ma comunque non hanno mai fatto mancare il loro supporto, nonostante i problemi economici. Ora più che mai è il momento di sostenere tutte queste associazioni che contribuiscono attivamente alla crescita della nostra comunità”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa