Volley Firenze, Il Bisonte affronta Milano a Palazzo Vanny

A quattordici giorni dall'ultima gara giocata, domani Il Bisonte Firenze torna in campo per la dodicesima giornata del campionato di serie A1, la penultima del girone d'andata: alle 17 a Palazzo Wanny arriva la corazzata Vero Volley Milano, in un incrocio che diventa decisivo per la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia: le bisontine al momento sono ottave con 14 punti, ma dietro ci sono Cuneo a 13 e Busto Arsizio a 12 (protagoniste domani dello scontro diretto), e soprattutto prima del giro di boa sono attese da due impegni difficilissimi, visto che dopo Milano ci sarà il derby di Santo Stefano contro Scandicci. La lunga pausa dopo il tour de force di 11 partite in 43 giorni è servita comunque per rigenerare il gruppo dal punto di vista fisico, recuperando al meglio tutte le acciaccate, e per lavorare sul consolidamento dell'identità di squadra, ragion per cui domani Il Bisonte darà tutto per provare a mettere i bastoni fra le ruote a Milano.

EX E PRECEDENTI – Sono due le ex della sfida, e giocano entrambe nel Vero Volley: una è Sonia Candi, a Firenze nella serie A1 2018/19, l’altra è Beatrice Parrocchiale, che ha vestito per ben sei stagioni la maglia de Il Bisonte, dal 2013 al 2019, vivendo tutti i più grandi successi del club, dal doblete promozione in A1-Coppa Italia di A2 nel 2014 alle prime qualificazioni ai play off scudetto. I precedenti invece sono sedici, con sette vittorie per le bisontine (fra cui quella per 3-2 nell’unico confronto disputato a Palazzo Wanny) e nove per le lombarde (di cui cinque nelle ultime sei gare giocate).

LE PAROLE DI MASSIMO BELLANO – “Dopo la pausa ripartiamo da un avversario di quelli tosti, perché Milano ha praticamente due squadre in una, con un roster composto da giocatrici tutte di altissimo livello. Noi abbiamo utilizzato questa sosta nel modo giusto, sia per recuperare energie facendo un lavoro fisico adeguato, sia per iniziare a costruire un’identità di squadra che ad ora, per i risultati conseguiti, abbiamo dimostrato di non avere. Adesso comincia una seconda parte di campionato in cui vogliamo essere più organizzati rispetto a quanto visto finora, e nonostante l’impegno sia di quelli probanti, vogliamo iniziare già contro Milano a portare avanti questo nuovo percorso. La Coppa Italia? La beffa sarebbe rimanerne fuori dopo che fino a due giornate dalla fine del girone d’andata siamo sempre stati fra le prime otto: il pallino ce l’abbiamo ancora noi, ma lo scontro diretto fra Cuneo e Busto ci costringe a cercare punti in due partite difficili come quelle contro Milano e Scandicci per raggiungere l’obiettivo”.

LE AVVERSARIE – Il Vero Volley Milano di coach Marco Gaspari potrebbe schierarsi con Alessia Orro (classe 1998) in palleggio, la statunitense Jordan Thompson (1997) come opposto, Raphaela Folie (1991) e la serba Jovana Stevanović (1992) al centro, Myriam Sylla (1995) e la polacca Magdalena Stysiak (2000) in banda e Beatrice Parrocchiale (1995) nel ruolo di libero.

IN TV - La partita fra Il Bisonte Firenze e Vero Volley Milano sarà trasmessa in diretta streaming, in esclusiva, su Volleyball World Tv, previa sottoscrizione di un abbonamento sul sito www.volleyballworld.tv. Inserendo il codice FIRENZE10 ci sarà la possibilità di usufruire del 10% di sconto sull’abbonamento.

