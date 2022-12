Volley Santa Croce, trasferta a Castellana Grotte per Kemas Lamipel

La vittoria interna ai danni di Reggio Emilia ha lanciato la Kemas Lamipel S. Croce in terza posizione, ad appena una giornata dalla fine del girone di andata. Al di là di titoli effimeri come “campione d’inverno” e simili, la conclusione di questa prima fase ha valore per disegnare il ranking delle squadre qualificate alla Coppa Italia di categoria. Andranno a comporre i quarti di finale le prime otto. Sarà una partita “secca” a designare le semifinaliste e giocherà in casa chi si sarà guadagnato un posto tra le prime quattro.

In questo momento i biancorossi godrebbero di questo vantaggio, oltre che della qualificazione, ma la classifica è cortissima e i fattori sono troppo vari (c’è, ad esempio, chi deve recuperare una partita): meglio non perdersi dietro a calcoli di probabilità o pronostici, è sufficiente sapere che in casa di vittoria da tre punti a Castellana Grotte (prossima avversaria) i Lupi sarebbero certi di giocare al Pala Parenti il quarto di finale della Del Monte Coppa Italia, primo vero obiettivo stagionale.

La squadra di Mastrangelo è in un periodo positivo. La sconfitta infrasettimanale di Lagonegro si è andata ad annullare in mezzo a due 3-0 interni importantissimi, il primo contro Motta di Livenza del freschissimo ex Acquarone, il secondo contro l’ex squadra di coach Mastrangelo e Morgese, Reggio Emilia. Castellana Grotte, che lo scorso anno è stata eliminata ai quarti dei play-off promozione proprio dalla Conad del tecnico pugliese, dovrà recuperare una partita al Pala Grotte, mercoledì 21 dicembre, contro Porto Viro, e il match di questa domenica contro i toscani non rappresenterà dunque l’unica chance di qualificazione. Negli ultimi tre turni, giocati a distanza ravvicinata, la New Mater ha riscattato contro Prata (2-3) i due stop consecutivi subiti a Cuneo e in casa contro Vibo. Ex di turno, nelle fila della Kemas Lamipel, sono il tecnico Mastrangelo e il centrale Andrea Truocchio, quest’ultimo a Castellana proprio lo scorso anno.

GLI AVVERSARI. Alla guida della BBC New Mater c’è un ex biancorosso, il tecnico Jorge Cannestracci, in sella alla panchina dei Lupi per qualche mese, dall’estate 2011 al mese di novembre dello stesso anno. Il sestetto che ha espugnato Prata di Pordenone nell’ultimo turno: Giuseppe Longo in regia, sostituito in corso d’opera da Pedro Jukoski, poi Lopes Nery opposto, Paolo Di Silvestre e Claudio Cattaneo in banda, Luca Presta e Matteo Zamagni al centro, Andrea Marchisio libero. Castellana annovera anche un ex Lupo recente, vale a dire il citato posto quattro, Paolo Di Silvestre, protagonista della gestione Montagnani (2020-21). Coach Mastrangelo, peraltro, si troverà di fronte un altro dei suoi “alfieri” alla Conad Reggio Emilia, vale a dire Zamagni, protagonista anche di un paio di stagioni a Siena con Emma Villas.

LA PRESS CONFERENCE. In settimana hanno parlato del prossimo match il coach Vincenzo Mastrangelo e il D.G. Dario Da Roit.

ARBITRI: Arbitreranno Stefano Nava, Giuseppe De Simeis.

TV: Il match sarà visibile in diretta sulla piattaforma “volleyballworld.tv” con la app corrispondente “volleyball tv”, che è la stessa della Superlega ma, a differenza del canale di Lega su YouTube, è a pagamento.

Un’ampia sintesi della gara sarà trasmessa su Teletruria, canale 16 del digitale terrestre per la Toscana, canale 88 per l’Umbria. Appuntamento: ogni lunedì alle ore 22.30 e il martedì alle ore 15.30. Info e contatti: www.teletruria.it

ROSTER

BCC CASTELLANA GROTTE: 1 Zamagni Matteo C, 3 Sportelli Mario C, 4 Marchisio Andrea L, 5 Tiozzo Nicola S, 6 Presta Luca C, 7 Cattaneo Claudio C, 8 Longo Giuseppe P, 9 Di Silvestre Paolo Luigi S, 10 De Santis Saverio L, 11 Lopes Nery Theo Fabricio O, 14 Carelli Dario S, 15 Jukoski Pedro P, 18 Ndrekaj Gerald C.

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: 2 Arguelles Sanchez Edwin S, 3 Favaro Gioele S, 5 Motzo Matheus S, 6 Caproni Lorenzo C, 7 Colli Leonardo S, 8 Maiocchi Matteo S, 10 Vigil Gonzalez Alejandro C, 11 Compagnoni Mirco C, 12 Coscione Manuel P, 13 Hanzic Tino S, 15 Loreti Luca L, 16 Morgese Davide L, 17 Giovannetti Davide P, 18 Truocchio Alessandro C.

