Volley Scandicci, Savino Del Bene in campo a Bergamo

Una nuova sfida di campionato per la Savino Del Bene Volley che, domenica alle 17.00, tornerà in campo per il dodicesimo turno della Serie A1. Reduce dal vittorioso esordio nella CEV Cup 2022-2023, con il successo con il Galatasaray colto mercoledì nella sfida d'andata dei sedicesimi di finale della manifestazione continentale, la Savino Del Bene in questo week end sarà impegnata in casa del Volley Bergamo 1991. Domenica così la squadra di Barbolini si troverà così a metà di un ciclo di 5 partite ravvicinate, tutte di straordinaria importanza.

EX E PRECEDENTI

Una sola ex giocatrice della Savino Del Bene Scandicci nel roster della Volley Bergamo 1991, si tratta di: Federica Stufi, centrale toscana classe ’88, che ha indossato la maglia della Savino Del Bene Scandicci per due stagioni (2014-15 e 2015-16) fregiandosi anche dei gradi di capitana della squadra.

Nella formazione di coach Barbolini sono presenti cinque giocatrici che hanno giocato nel capoluogo orobico: Isabella Di Iulio, alzatrice classe '91, in forza al Volley Bergamo 1991 nella passata stagione; Ofelia Malinov, alzatrice classe '96, transitata dalla cittadina orobica nel campionato 2017-2018; Enrica Merlo, libero classe '88, per otto stagioni (2007-2015) bandiera della Foppapedretti; Camilla Mingardi, opposto classe '97, in forza alla Zanetti Bergamo nel campionato 2018-2019; Indre Sorokaite, schiacciatrice classe '88, vista in maglia Foppapedretti per tre stagioni (2006-2009).

Il Volley Bergamo 1991 è una nuova società rispetto alla storica Volley Bergamo, dunque i precedenti ufficiali sono tutti legati alle gare della passata stagione. Quello di questo fine settimana sarà quindi solamente il terzo confronto ufficiale tra le due formazioni.

Il bilancio dei delle sfide disputate sino ad oggi è tutto a favore della Savino Del Bene Scandicci, in grado di imporsi in entrambe le partite della passata stagione.

Detto questo la Savino Del Bene aveva sfidato in 18 occasioni il Volley Bergamo: 10 i successi ottenuti dalla formazione scandiccese, 8 le vittorie conquistate da Bergamo.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

“Contro Bergamo arriviamo a metà di un ciclo di 5 partite ravvicinate. Arriviamo a questa sfida dopo una bella vittoria ottenuta nel primo round con il Galatasaray. Ci tuffiamo di nuovo in campionato e ci prepariamo per giocare con Bergamo, una squadra che sta facendo una buonissima stagione ed è in grande forma, come dimostrato anche dalla loro ultima vittoria con Chieri. Dobbiamo recuperare le energie e preparare bene questa partita. Abbiamo una buona classifica, però basta poco per perdere posizioni. Di fatto fino al 26 dicembre abbiamo una serie di "finali" da affrontare con grande attenzione”

LE AVVERSARIE

Il Volley Bergamo 1991 è stato fondato nel 2021 con l'obiettivo di mantenere a Bergamo la pallavolo femminile di alto livello. La società orobica ha ereditato il titolo sportivo di Serie A1 dopo la decisione della famiglia Foppa Pedretti di concludere l'esperienza del Volley Bergamo.

Nella passata stagione, la sua prima in Serie A1, il Volley Bergamo ha chiuso il campionato al dodicesimo posto in classifica con 20 punti, appena uno in più di Roma e Trentino, poi retrocesse.

Nell'attuale annata sportiva il Volley Bergamo 1991 ha già racimolato gli stessi punti dello scorso campionato. Dopo undici giornate di Serie A1 la formazione orobica ha raccolto proprio 20 punti, facendo registrare 6 vittorie e 5 sconfitte in campionato.

Guidato da coach Stefano Micoli il Volley Bergamo 1991 scenderà in campo con Gennari al palleggio, Da Silva come opposto, Lanier e Cagnin in banda, Butigan e Stufi come centrali. Cecchetto il libero.

IN TV

La partita tra Volley Bergamo 1991 e Savino Del Bene Volley sarà visibile, previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Inserendo il codice SCANDICCI10 al momento della registrazione sarà possibile usufruire del 10% di sconto sull’abbonamento.

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa