Basket Castelfiorentino, Abc Solettificio Manetti vince in casa contro Arezzo

L’Abc Solettificio Manetti difende il proprio fortino nell’ultimo atto del 2022: 89-83 il finale al PalaBetti contro lo Scuola Basket Arezzo.

Non sono bastati gli infortuni, e neppure le situazioni sfavorevoli nell’arco dei quaranta minuti, a frenare la corsa dell’Abc Solettificio Manetti, che chiude il 2022 a braccetto con il Basket Cecina in prima posizione. Anche lo Scuola Basket Arezzo si è arreso al PalaBetti, che resta così inviolato dopo le prime tredici giornate: 89-83 il finale che sancisce l’ennesima prova corale dei gialloblu.

Ancora una volta l’Abc di coach Walter Angiolini è scesa in campo compatta rispondendo con autorità e decisione ad ogni ostacolo le si sia materializzato davanti: questa sera, oltre alle assenze, hanno fortemente pesato sia l’espulsione di Alessandro Pucci all’inizio della seconda frazione, arrivata per doppio tecnico, sia una situazione falli che, con le rotazioni già ridotte in partenza, si è ulteriormente complicata nella seconda parte di gara. Di fronte a tutto questo un Nepi da 30 punti ha preso per mano i suoi e, insieme a Scali, Belli e Alberto Lazzeri, gli altri tre trascinatori di questa sfida, ha permesso all’Abc di portare a casa una partita nella quale la volontà, il carattere e l’orgoglio hanno davvero fatto la differenza. E noi adesso vogliamo brindare proprio a questo: ad una squadra che, di partita in partita, di avversità in avversità, sta facendo emergere la parte più vera e bella di sè.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Belli, Nepi, Pucci, Scali, Cantini

Arezzo: Fornara, Terrosi, Giommetti, Rossi, Veselinovic

Buon avvio per l’Abc che approccia con autorità e si porta sul 6-2 con Scali dopo i primi due giri di lancette. Sponda Arezzo, però, ci pensa Giommetti a tenere i suoi aggrappati fino alla parità a quota 8 a firma Veselinovic. L’Abc resta in controllo con Belli e Nepi (15-10 all’8′) ma il coast to coast di Terrosi ristabilisce il -1 ospite (15-14). Nell’ultimo giro di lancette cinque punti di capitan Belli e l’arresto e tiro di Nepi mandano tutti al primo riposo sul 23-17.

E si riparte proprio con la tripla di Nepi, che vale la doppia cifra di vantaggio (28-17 al 12′), ma ben presto arriva la tegola di Pucci, espulso per doppio tecnico. Nel frattempo Terrosi rompe gli indugi aretini, seguito da Fornara e Rossi per il 28-24. Alberto Lazzeri impatta sotto le plance ma in casa amaranto si scalda Fornara che infila cinque punti consecutivi: 30-29 a metà frazione. La penetrazione di Veselinovic vale il primo vantaggio aretino sul 30-31 ed arriva a suggellare un break di 2-14 che costringe coach Angiolini al time out. Al rientro Alberto Lazzeri fa la voce grossa nel pitturato ma Arezzo alza l’intensità e, spinto da Fornara e Giommetti, prova ad allungare sul 34-38. Mentre la difesa gialloblu fatica a contenere l’attacco ospite, soffrendo soprattutto a rimbalzo, un’azione da tre punti di Nepi permette all’Abc di restare aggrappata, finché Belli ristabilisce il vantaggio castellano: 41-40 al 18′. Da qui si viaggia a braccetto fino al 47-44 su cui si va all’intervallo.

Cosimo Lazzeri inaugura la ripresa per il 49-46, che diventa 52-46 grazie a due punti d’autore di Nepi. La risposta aretina, però, non si lascia attendere ed arriva con i soliti Giommetti e Terrosi che impattano a quota 52 al 25′. Intanto, se non bastassero le assenze, in casa Abc si complica anche la situazione falli, con Cantini e Cosimo Lazzeri a quota 4 ciascuno. Sul finale, il botta e risposta dall’arco tra Scali e Lici è preludio al nuovo +5 aretino a firma Veselinovic che vale il 59-64 alla terza sirena.

Parte l’ultimo quarto e Scali sale in cattedra a prendere per mano l’attacco castellano (67-69) finché la tripla di Cosimo Lazzeri ristabilisce il +1 locale: 70-69 al 33′. Ma proprio il n.2 gialloblu, nell’azione successiva, è costretto a lasciare il campo per raggiunto limite di falli. L’Abc alza l’intensità in difesa e a rimbalzo mentre uno splendido assist di Belli ispira il 72-69 di Alberto Lazzeri, che diventa 74-69 a firma Scali a metà frazione. Rossi dalla lunetta tiene i suoi incollati e Veselinovic impatta a quota 76 con 2’30” sul cronometro. Ma nel momento più difficile, il classe 2006 Rosi e Alessandro Nepi si ergono a protagonisti dalla lunga distanza infilando due triple che indirizzano la sfida: 82-76 con 90 secondi da giocare. Rossi prova a tenere accese le speranze aretine, ma nell’ultimo giro di lancette Belli e Scali dalla lunetta sono glaciali e mettono il sigillo.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – SCUOLA BASKET AREZZO 89-83

Abc Solettificio Manetti: Rosi 6, Lazzeri C. 5, Pucci 5, Merlini ne, Geromin ne, Scali 22, Lilli ne, Nepi 30, Tavarez, Lazzeri A. 6, Cantini, Belli 15. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Scuola Basket Arezzo: Lici 8, Veselinovic 20, Fornara 22, Cavina ne, Rossi 11, Nica ne, Calzini ne, Furini ne, Terrosi 10, Castelli, Giommetti 11, Pelucchini 1. All. Evangelisti. Ass. Liberto.

Parziali: 23-17, 47-44 (24-27), 59-64 (12-20), 89-83 (30-19)

Arbitri: Panicucci di Ponsacco, Agnorelli di Poggibonsi.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa