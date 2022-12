Basket Empoli, all'Use Computer Gross si spegne la luce: sconfitta contro Faenza

Per capire il perché della sconfitta dell’Use Computer Gross sul campo della Reggisolaris Faenza, oltre ovviamente ai diversi valori tecnici, basterebbe guardare i parziali dei tempini. Sul’89-64 finale pesa infatti come un macigno il 34-9 del secondo, dieci minuti nei quali si spegne letteralmente la luce dei biancorossi sia in difesa che in attacco. A quel punto, alla forte squadra di casa non resta che controllare anche se, rispetto a quanto visto sette giorni prima da Ozzano, l’Use reagisce e non si disunisce. Anzi, i ragazzi di Luca Valentino giocano alla pari con i rivali riuscendo anche a segnare 25 punti nella frazione finale. Da una gara alla quale non puoi chiedere molto di più, esce comunque un’Use che non molla ed è da qui che si dovrà ripartire ad anno nuovo quando il campionato riprenderà dopo la lunga pausa a cavallo fra i due anni solari.

89-64

RAGGISOLARIS FAENZA

Bandini 4, Siberna 16, Vico 6, Mazzagatti 5, Poggi 14, Voltolini 12, Molinaro 9, Petrucci 3, Aromando 15, Ragazzini, Pastore 3, Belmonte 2. All. Garelli

USE COMPUTER GROSS

Cerchiaro 3, Marchioli ne, Antonini 3, Casella 22, Nwokoye 18, Menichetti ne, Sesoldi 3, Hidalgo 4, Dal Maso 1, Baccetti 3, Giannone 7, Mazzoni. All. Valentino (ass. Cappa/Elmi)

Arbitri: Guercio di Ancona e Antimiani di Montegranaro

Parziali: 20-14, 34-9, 18-16, 17-25

