Capodanno a Pontedera, sul palco anche Cristina D'Avena

Anche Cristina D’Avena protagonista sul piazzone a Pontedera nella festa di Capodanno. È stato il sindaco Matteo Franconi a confermare che la cantante delle sigle dei cartoni animati più amati si esibirà in piazza Martiri della Libertà. Dopo di lei – che canterà fino al brindisi di mezzanotte, quando sul palco saliranno il sindaco e la sua giunta per il brindisi – toccherà al dj set di Radio Stop e a Regina Miami - una delle prime drag queen italiane - per una serata di festa all’insegna delle hit del momento e dei successi indimenticabili degli Anni ’70, ’80 e ’90. Gran finale, all’una, con Baby K.