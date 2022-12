Il Gialloblu Castelfiorentino batte 63-58 la Pallacanestro Grosseto

È un Gialloblu Castelfiorentino letteralmente inarrestabile quello che si congeda dal 2022 portando a casa il quarto risultato utile consecutivo ai danni della Pallacanestro Grosseto. Al PalaBetti il match si chiude sul 63-58, vittoria che permette ai ragazzi di coach Dario Chiarugi di spedire a -4 una diretta inseguitrice e brindare ad un poker che, dopo un inizio di stagione tutto in salita, permette adesso ai gialloblu di guardare la propria classifica da tutt’altra prospettiva. Una vittoria che arriva nella serata in cui pesano ancora le assenze di Federico Turini, Vittorio Castellacci e Alessio Caggiano. E proprio quest’ultimo si è sottoposto lunedì all’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, tornando in tempo per sostenere dalla tribuna i suoi compagni in questa delicatissima sfida. Per Caggia inizia adesso il percorso riabilitativo che lo riporterà sul parquet, pronto ad indossare di nuovo quel n.10 che lo sta aspettando. Esattamente come tutti noi. Torna presto Caggia!

Passando alla cronaca della partita, l’inizio è tutto in salita e l’approccio castellano completamente da rivedere. Così Grosseto ringrazia e scappa subito sullo 0-8. Ma appena in casa gialloblu si accende la luce, la la reazione è da manuale: ne emerge un contro break di 18-2 che manda tutti al primo riposo sul 18-10. Da questo momento in poi Ciampolini e compagni mantengono sempre saldo il controllo del match, navigando spesso sulla doppia cifra di vantaggio nonostante i quaranta minuti di zona ospite. Così, dopo il 38-26 che manda le squadre all’intervallo, nella ripresa l’inerzia non cambia tanto che al 30′ il vantaggio castellano resta invariato: 50-38. L’unico brivido arriva nell’ultimo giro di lancette quando, sul +10 gialloblu, il mini parziale ospite riporta Grosseto a -5, con la tripla del -2 che scheggia il ferro. Ma lí, sul rimbalzo difensivo, possono finalmente partire i titoli di coda.

Adesso meritata sosta natalizia per poi tornare in campo sabato 7 gennaio, di nuovo al PalaBetti, contro la Pallacanestro San Miniato, ultima giornata del girone di andata.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – PALL. GROSSETO TEAM 90 63-58

Tabellino: Flotta 10, Iserani 14, Buti 13, Talluri J. 5, Dragoni 3, Cetti 2, Zampacavallo 4

Cavini 7, Talluri T. 2, Ciampolini 3, Mugnaini, Pratelli. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 18-10, 38-26 (20-16), 50-38 (12-12), 63-58 (13-20)

Arbitri: Gigoni di Livorno, Profeti di Rosignano Marittimo.

Fonte: Ufficio Stampa