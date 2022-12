La Life Support di Emergency attracca a Livorno: autorizzato sbarco di 63 migranti

Le autorità italiane avrebbero autorizzato l'attracco nel porto di Livorno della nave Ong Life Support di Emergency e il conseguente lo sbarco di 63 migranti a bordo dell'imbarcazione.

La nave ha concluso questa mattina intorno alle cinque il suo primo salvataggio in mare di 70 naufraghi soccorsi in zona sar Libica. Alle 8:48 di stamattina - secondo Emergency - la Life Support ha chiesto un porto sicuro dove far sbarcare i superstiti e in seguito il centro nazionale di coordinamento marittimo di salvataggio ha assegnato Livorno. Tra i superstiti ci sono cinque donne di cui una incinta al settimo mese, due bambini al di sotto dei 2 anni di età e 24 minori non accompagnati a partire dai 13 anni. Provengono da Somalia, Egitto, Costa D'avorio, Camerun, Burkina Faso, Mali.