Lavori sull'A1, chiuso l'allacciamento con A11 Firenze-Pisa nord

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 6 di giovedì 22 dicembre sarà chiuso, per chi proviene da Roma, l'allacciamento con la A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa. In alternativa, si consiglia di uscire sulla A1 alla stazione di Calenzano, di percorre la viabilità ordinaria ed entrare sulla A11 Firenze-Pisa nord alla stazione di Prato est.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa