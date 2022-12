Palazzo Vecchio aperto a Natale: i sindacati rispondono a Nardella

Le sigle sindacali UIL Trasporti, UIL Fpl, CGIL Fp e CGIL Filcams e i dipendenti della cooperativa REAR e dell'associazione Mus.e, che garantiscono 364 giorni l'anno l'apertura dei Musei Civici Fiorentini, tengono a precisare e rettificare alcune informazioni e dichiarazioni del sindaco Dario Nardella diffuse a mezzo stampa.

In primo luogo, asseriscono i sindacati in un comunicato, "la comunicazione da parte della direzione Cultura alle aziende che gestiscono il personale del Museo di Palazzo Vecchio non riporta alcuna volontarietà. Ai dipendenti della cooperativa REAR in appalto e dell'associazione Mus.e in concordato non è stato chiesto di lavorare su base volontaria in quanto essi, in seguito agli accordi che le aziende hanno preso col comune di Firenze, sono obbligati a garantire il servizio e aprire il Museo su inderogabile decisione del Sindaco e della Giunta. Solo ed unicamente ai dipendenti del Comune è stata chiesta la disponibilità su base volontaria. I dipendenti dell'associazione e della cooperativa sono stati chiamati a lavorare obbligatoriamente vedendosi negare preventivamente ogni richiesta di ferie

Il Museo di Palazzo Vecchio e il Museo Novecento - proseguono - sono sempre aperti a Capodanno, con orario 14-19 mentre sono sempre chiusi il 25 dicembre. L'indignazione dei lavoratori deriva proprio dalla straordinarietà dell'apertura del Museo di Palazzo Vecchio il giorno di Natale che è stata comunicata con pochi giorni di anticipo e in maniera unilaterale.

I musei statali non saranno aperti a Natale. Sono state programmate con largo anticipo, previo accordi, alcune aperture straordinarie nei giorni di chiusura settimanale ma nessun museo statale sarà aperto in via eccezionale anche il 25 dicembre.

Per questi motivi - conclude il comunicato - i lavoratori dei servizi al pubblico dei Musei Civici Fiorentini esprimono la loro indignazione in merito alla scelta unilaterale dell'amministrazione comunale di aprire straordinariamente il Museo di Palazzo Vecchio il giorno di Natale".

Fonte: Cgil Uil Toscana e Firenze - Uffici Stampa