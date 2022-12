Mercoledì alle ore 21:15 si terrà presso il Circolo di Torre in Via san Gregorio, località Torre Fucecchio, la presentazione del Comitato per la Sicurezza Tutela e Valorizzazione delle Cerbaie.

"L'incontro ha lo scopo di informare i cittadini sugli obiettivi del Comitato, su quello che è, ossia sprone e pungolo per l'Amministrazione comunale di Fucecchio, per il Consorzio forestale delle Cerbaie e per altre le Autorità responsabili della nostra sicurezza, e su quello che non è, ossia un associazione politica" fanno sapere i promotori del comitato.

"Troppi discorsi e troppe promesse sono stati fatti in questi anni, ma la situazione è drammaticamente peggiorata, con interri territori che ci sono stati tolti dai delinquenti e con il valore delle case della zona che sta calando rovinosamente a causa della brutta situazione".

All'evento sono stati ufficialmente invitati il Sindaco Alessio Spinelli, gli Assessori e tutti i Consiglieri Comunali di Fucecchio.

Il Comitato avrà più forza se i numeri delle adesioni saranno dalla sua parte; per questo, invitiamo i cittadini a partecipare numerosi all'incontro.

Per coloro che volessero informazioni di dettaglio sul Comitato, invitiamo a contattarci al telefono o tramite WhatsApp al numero 3274935832, a inviare email a comitatolecerbaie@gmail.com o a collegarsi alla pagina Facebook "Comitato per la Sicurezza Tutela e Valorizzazione delle Cerbaie".

Fonte: Ufficio Stampa