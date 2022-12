Si stacca il cornicione dell’Istituto Enriques di Castelfiorentino, Lega all'attacco: "Interventi subito"

Cecilia Cappelletti, consigliere metropolitano Lega e Susi Giglioli, capogruppo Lega a Castelfiorentino, sono intervenute sul distacco del cornicione all’Istituto Enriques in pieno orario scolastico, avvenuto nella giornata di ieri all’Istituto Enriques.

“Il distacco del cornicione all’Istituto Enriques in pieno orario scolastico - dichiarano - non può essere ricondotto a un episodio fortuito e inaspettato come non possono essere sottovalutate le ulteriori segnalazioni di deterioramento all’interno delle aule.

Il polo scolastico definito in più occasioni, il “fiore all’occhiello” dell’Empolese Valdelsa, poiché propone un’ampia offerta formativa con esclusiva territoriale dell’indirizzo alberghiero e agrario, ha di conseguenza un’importante frequenza di studenti, personale docente e non docente pertanto l’accaduto poteva avere conseguenze ben più gravi.”

Per la capogruppo Giglioli: “Ammirevole e lodevole l’intervento del dirigente scolastico che ha provveduto a mettere in sicurezza le entrate all’istituto coinvolgendo da subito la Città Metropolitana ma lo stesso impegno, politicamente come opposizione, lo pretendiamo anche dall’amministrazione comunale affinché si attivi a sollecitare quegli interventi presso l’ente corrispondente sempre alla propria maggioranza per garantire il “minimo sindacale” a garanzia della sicurezza e di luoghi salubri previsti sia per legge che per dignità didattica. La solita attenzione mediatica sarebbe auspicabile per la necessaria ed evidente manutenzione dell’istituto e non solo per tessere le lodi degli enti politicamente affiliati che si trincerano dietro a mancanze di fondi non riuscendo, evidentemente, a garantire la più elementare manutenzione dell’istituto.”

Infine, la consigliera metropolitana Cecilia Cappelletti dichiara: “Su quanto accaduto, presenterò un’interrogazione in Città Metropolitana ed andrò personalmente a visitare l’istituto scolastico per rendermi conto della situazione".

Fonte: Ufficio Stampa