Tampona auto e aggredisce i carabinieri a morsi: arrestato 40enne a Prato

Nella nottata di venerdì scorso a Galciana una pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta in quello che sembrava inizialmente un litigio conseguente un sinistro di stradale. Sul posto i militari si sono trovati però davanti una delle parti coinvolte, un rumeno di 40 anni radicato da anni sul territorio in evidente stato di alterazione alcoolica che ha iniziato ad offenderli e poi si è scagliato sui militari.

L’uomo è stato bloccato e messo in sicurezza anche con l’ausilio di una pattuglia della Tenenza di Montemurlo. Nella colluttazione uno dei militari del radiomobile è rimasto contuso ad alcune dita della mano destra, dove era stato morso dal rumeno.

La successiva ricostruzione dei fatti evidenziava che lo straniero aveva seguito in modo molesto, stante appunto le condizioni psicofisiche alterate, un’altra autovettura suonando ripetutamente con il clacson ed infine l’aveva tamponata in modo lieve. La conducente del veicolo tamponato, spaventata, aveva chiamato telefonicamente il marito che nell’arco di qualche minuto, abitando a poche centinaia di metri dal luogo dell’evento, l’aveva raggiunta per verificare quanto accaduto e, dopo essere stato minacciato e percosso dallo sconosciuto, aveva richiesto aiuto al 112.

Ai militari intervenuti non è restato altro che arrestare il rumeno per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, informando la Procura che, verificata l’incensuratezza dell’uomo, decideva di liberalo in attesa della Convalida Ordinaria dell’arresto che sarà fissata entro 15 giorni.