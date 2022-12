'A_Zero Violenza', l'ottava edizione del concorso grafico con Arci Firenze

Torna per la sua 8a edizione “A_Zero Violenza”, il concorso grafico contro le discriminazioni di genere promosso da ARCI Firenze.

Purtroppo non cambia il contesto in cui il concorso viene lanciato, ovvero quello di un Paese in cui le discriminazioni di genere sono ancora un fenomeno troppo diffuso. Per questo alcune tematiche spesso dimenticate, come la violenza sulle donne, le discriminazioni di genere sul posto di lavoro o gli stereotipi di genere, necessitano ancora di un intervento forte, concreto e immediato da parte sia delle istituzioni che della società civile.

È con questo intento che Arci Firenze ha deciso di lanciare per l'ottava volta il concorso “A Zero Violenza”, che anche quest'anno vedrà premiate le migliori idee grafiche che rappresenteranno al meglio la lotta alle discriminazioni di genere.

Quest’anno gli organizzatori premieranno non solo il miglior manifesto che contribuirà alla riflessione sulle discriminazioni e sui ruoli di genere che caratterizzano la cultura dei nostri giorni, ma nell'ottica di una comunicazione sempre più vicina alle nuove generazioni prevederà anche una seconda sezione dedicata all'animazione per i social, quindi per brevi video animati, sempre relativi al tema della violenza e della discriminazione di genere.

Come ogni anno il manifesto vincitore sarà stampato (in formato 70 x 100) ed esposto in tutti i 240 circoli Arci di Firenze e provincia per tutto il 2023. L’autorə vincitorə riceverà inoltre in premio una tavoletta grafica.

Tutte le opere relative alla sezione social del bando saranno invece pubblicate sui canali Facebook e Instagram di Arci Firenze, e verrà assegnata una tavoletta grafica portatile in premio a chi riuscirà ad ottenere il maggior numero di interazioni online.

Il concorso si chiuderà il prossimo 20 febbraio 2023 alle ore 17.00 mentre la premiazione si terrà in occasione dell’8 marzo.

Nelle sue sette edizioni precedenti “Azero Violenza” ha visto quasi 600 opere presentate, da circa 500 aspiranti graficə, con un età compresa tra i 16 e i 40 anni. Numeri che dimostrano come il concorso sia sempre più conosciuto e apprezzato nel territorio fiorentino, per la sua valenza educativa e di sensibilizzazione. Un successo dovuto anche alla stretta collaborazione con le scuole, dove gli organizzatori promuovono incontri, concordati con i docenti interessati, per parlare con le ragazze e i ragazzi e confrontarsi con loro sui tanti aspetti della discriminazione di genere.

Tutte le informazioni relative al bando (modalità di partecipazione e di invio dei materiali, scadenze etc.) possono essere reperite all’interno del bando sul sito www.arcifirenze.it o scrivendo ad ufficiostampa@arcifirenze.it.

Fonte: Arci - Ufficio stampa