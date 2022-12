Agenzia regionale di sanità, disco verde agli indirizzi per l’attività nel 2023

Via libera senza integrazioni agli indirizzi ad Ars (Agenzia regionale di sanità) per l’elaborazione del programma di attività del 2023. Lo ha dato a maggioranza, con un voto di astensione, la commissione Sanità presieduta da Enrico Sostegni (Pd). L’atto, la proposta di risoluzione della Commissione “in merito alla delibera di Giunta n. 1247 del 7 novembre 2022 - Indirizzi ad Ars per l'elaborazione del programma di attività dell'anno 2023 -approvazione ai fini dell'acquisizione delle indicazioni consiliari ai sensi dell'art. 82 decies 1 della l.r. 40/2005”, approderà ora in aula.

Il programma di attività annuale di Ars viene approvato dall’Agenzia sulla base degli specifici indirizzi approvati dalla Giunta regionale “recepite le indicazioni del Consiglio regionale”. Tali indirizzi, che costituiscono le linee strategiche per l’attività dell’Agenzia, rispondono alla necessità di fornire elementi conoscitivi scientificamente solidi per le scelte di politica sanitaria della regione, per la valutazione degli interventi realizzati e per l’analisi dello stato di salute dei cittadini toscani.

Anche per il 2023 si è ritenuto necessario prevedere una specifica area destinata ad affrontare lo studio dell’epidemia da Covid-19 e i suoi effetti, integrato dall’analisi ad ampio spettro delle malattie infettive emergenti, con un particolare approfondimento nel tempo portato avanti da Ars delle infezioni correlate all’assistenza.

Accanto al monitoraggio costante della pandemia Ars sarà impegnata nel corso del 2023 e nei prossimi anni nel monitoraggio e nella valutazione delle azioni previsti dalla “Missione 6: salute” del Pnrr.

Un’ulteriore area strategica da implementare sarà quella relativa all’analisi e studio sull’utilizzo e consumo dei farmaci ed allo sviluppo di valutazioni farmaco-epidemiologiche ed alla collaborazione in attività di farmacovigilanza. In sintesi, dunque, le aree strategiche individuate sono: epidemia Covid-19 e altre malattie infettive emergenti; epidemiologia descrittiva e profili di salute; le disuguaglianze di salute; prevenzione e promozione della salute con particolare riferimento al rapporto tra ambiente e salute; valutazione di impatto delle politiche sanitarie e dei modelli di governance, qualità ed esiti dell’assistenza sanitaria; farmaci, farmaco epidemiologia, farmacovigilanza e dispositivi; formazione.

La commissione ha inoltre approvato, a maggioranza, la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2023 (parere di merito per gli aspetti di competenza) ; la proposta di legge n. 165 - Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023 (parere secondario); la proposta di Legge n. 164 - Legge di stabilità per l'anno 2023 (parere secondario); la proposta di Legge n. 166 - Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (parere secondario). Anche la discussione e l’approvazione definitiva di questi atti sono previste nella seduta di Consiglio regionale in programma a partire da domani.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa