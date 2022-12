Barnini chiude sull'impianto rifiuti: "Ho scritto alla Regione e ad Alia, non si va avanti"

"Considerata la risposta che c'è stata, è naturale prendere atto che non c'è quella condivisione che doveva essere essenziale. Ho inviato a Giani, Monni e Ciolini una lettera, atto formale tramite pec, che dice che stante la discussione per come si è sviluppata, non ci sono le condizioni, basta, non si va avanti".

Si chiude formalmente un capitolo per l'amministrazione comunale di Empoli con il diniego ad andare avanti con l'impianto rifiuti prospettato da Alia nella zona del Terrafino. Il virgolettato è del sindaco Brenda Barnini in Consiglio comunale durante i primi minuti dell'assise, in risposta a una richiesta del gruppo Buongiorno Empoli. L'intervento è stato preceduto dai capitoli delle puntate precedenti dove si riepiloga sin dal bando della Regione come si sono svolte le cose fino all'assemblea di Marcignana e la chiusura sostanziale della popolazione presente a un impianto di questo tipo.

Il consigliere Leonardo Masi ha ringraziato la giunta per una scelta di questo tipo, chiedendo attenzione affinché non venga riproposta dalla Regione una soluzione simile sul territorio, all luce dei numerosi comitati che si sono attivati in questi mesi.