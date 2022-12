I genitori raccolgono fondi per la nuova biblioteca dei piccoli alla scuola Guerrazzi di Castelfranco

Sabato 17 dicembre è stato inaugurato il restyling della Biblioteca nella Scuola Primaria Guerrazzi di Via Magenta a Castelfranco di Sotto. Nuovi arredi per lo spazio laboratoriale e di lettura dell’istituto scolastico.

Questo piccolo ma importante intervento è stato fatto grazie all’impegno del Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Castelfranco di Sotto che, attraverso varie iniziative, è riuscito a raccogliere una cifra di oltre 7.000 euro da investire in un rinnovo nella stanza dedicata alle attività laboratoriali e alla consultazione dei libri.

Nella mini biblioteca scolastica è stato installato un mobilio a misura di bambino: un tavolo grande con sedie, dei profili attaccati al muro a forma di esagono, librerie, sedute e pedane in legno. Tutti prodotti sicuri e garantiti, forniti dalla ditta di arredi GAM Gonzagarredi Montessori.

“La Biblioteca di via Magenta ha finalmente una nuova sistemazione- commentano gli insegnanti e le insegnanti- , i nuovi arredi rendono l’ambiente accattivante e moderno, funzionale alle varie attività che si svolgeranno in Biblioteca durante tutto l’anno scolastico. La biblioteca sarà uno spazio dove poter studiare, approfondire i vari argomenti, fare ricerca grazie alla sezione di divulgazione che offre testi di vario tipo attinenti agli argomenti affrontati in classe e non solo. La sezione di narrativa, strutturata per età e interesse, favorirà un approccio concreto con la lettura. Ogni bambino potrà scegliere tra i molti testi presenti, quello più adatto alle proprie capacità e ai propri interessi, prenderlo in prestito e leggerlo a casa nel tempo che ritiene opportuno”.

Fondamentale sarà l’apporto di insegnanti in pensione da sempre vicine al mondo della biblioteca: Renza Biondi, Isa Diomelli e Doriana Piampiani metteranno a disposizione il loro tempo e le loro competenze, per guidare i bambini verso scelte consapevoli e per rendere il tempo trascorso in biblioteca sempre più motivante.

“Ringraziamo il Comitato Genitori e la scuola stessa per l’attenzione che hanno verso le necessità dei bambini e delle bambine e la cura che mettono nel creare spazi adatti a loro, che siano terreno fertile per la loro crescita- hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora alla Scuola Ilaria Duranti- . L’Amministrazione Comunale ha dato il suo piccolo contributo imbiancando la stanza e facendo altri piccoli lavori di manutenzione allo spazio rinnovato della biblioteca, per renderlo ancor più un luogo accogliente”.

“È da tanti anni che si aspettava una nuova biblioteca a scuola e sono davvero orgoglioso che possa essere stata realizzata- ha dichiarato Sandro Sodini, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo L. Da Vinci di Castelfranco- . Ringrazio il Comitato dei Genitori che è stato in grado di intercettare così velocemente i bisogni dei bambini e delle bambine, questo è frutto del dialogo e della collaborazione intercorsi tra genitori e scuola. È questa sintonia che ha reso possibile un intervento così importante”.

“Crediamo fortemente in una partnership educativa tra scuola e famiglia, fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti, nel reciproco rispetto dei ruoli e delle competenze”, hanno spiegato Francesca Stefanelli, Valentina Gabbanini e Sabrina Li Pira, che coordinano il Comitato Genitori è nato a luglio 2021, per rispondere all’esigenza di coordinarsi con una fonte normativa, per dotarsi di una gestione economica trasparente e per supportare la scuola mediante proposte e suggerimenti formativi, organizzare iniziative e divulgare informazioni ai genitori sulla vita scolastica dell’Istituto.

“Iniziamo a muovere i primi passi come Comitato tenendo ben presente l’esempio dei genitori che ci hanno preceduto e di cui abbiamo apprezzato il lavoro svolto, e verso cui il nostro sguardo è rivolto, per il loro entusiasmo, per l’impegno e la costanza che li ha contraddistinti. Hanno saputo realizzare nel tempo iniziative, momenti di condivisione e raccolta fondi di un’importanza impareggiabile”.

Basti ricordare, infatti, l’acquisto delle attrezzature sportive per la palestra della scuola secondaria di Castelfranco di Sotto, l’acquisto delle L.I.M. per le numerose classi sprovviste di tutto l’Istituto, gli incontri con il Dottor Novara e gli esperti del CPP di Piacenza che ha visto la partecipazione di numerose famiglie del territorio, ma anche attirando l’attenzione e l’interesse delle famiglie dei comuni limitrofi.

“Vorremo rivolgere un ringraziamento speciale al Presidente uscente del Consiglio di Istituto, il Sig. Bruno Carfagna, per l’impegno, la collaborazione fattiva e concreta, il tempo e le energie profuse e dedicate alla scuola in questi anni, punto di riferimento non solo per i genitori, ma anche per i vari Dirigenti scolastici che lo hanno conosciuto e i docenti di ogni ordine di scuola. È grazie al loro esempio, al loro lavoro, al prezioso e concreto aiuto dato alla scuola che oggi possiamo parlare di questo progetto”, hanno aggiunto dal Comitato.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa