Stefano Bonaccini, uno dei candidati per la segreteria nazionale del Partito Democratico, sarà nell'Empolese Valdelsa. Il presidente dell'Emilia Romagna sarà a Limite sull'Arno mercoledì 21 dicembre.

Dalle ore 21 in via Antonio Negro al civico 9, nei locali della Pubblica Assistenza limitese, Bonaccini parteciperà a un evento chiamato 'Energia Popolare per il Partito Democratico'.