Capodanno al Pinocchio, sgomento dal Ccn San Miniato: "Mancanza di dialogo"

Amaro in bocca in centro storico per la decisione storica di spostare il veglione di Capodanno a San Miniato Basso. Edi Gori, presidente del Centro commerciale naturale del borgo, ha inviato alla stampa una comunicazione per esprimere rammarico di questa decisione.

"La notizia ha spiazzato i commercianti e i residenti del centro storico che adesso chiedono delle spiegazioni.

Da anni, tradizionalmente, questo appuntamento si è svolto nel capoluogo su iniziativa dell’amministrazione, pur con gli inevitabili ridimensionamenti che ci sono stati negli anni.

È noto che nessun CCN ha mai preso parte all’organizzazione dell’evento.

Invece quest’anno, come un fulmine a ciel sereno, abbiamo appreso dai giornali online e solo quindici giorni prima dell’evento, che la festa si terrà a San Miniato Basso su iniziativa del Ccn locale col patrocinio dell’Amministrazione e col contributo della Fondazione CRSM e San Miniato Promozione.

Va detto che questo Ccn aveva già chiesto notizie all’amministrazione riguardo a ciò che era previsto quest’anno e aveva ricevuto solamente risposte vaghe.

È evidente che non è possibile organizzare un evento di questo genere in poco tempo pertanto abbiamo ragione di credere che il Ccn di San Miniato Basso lavorasse da tempo per “togliere il palcoscenico” al centro storico con l’appoggio del comune.

Quello che ci delude maggiormente è la mancanza di dialogo e di collaborazione che viene spesso esaltata nelle riunioni congiunte ma che poi non si traduce nei fatti.

Persino la decisione di non realizzare le luminarie natalizie, condivisa tra i Ccn con l’intento di lanciare un messaggio di sobrietà in questo periodo di crisi energetica, si è trasformato in un boomerang per i negozi del centro storico che in questi giorni sono stati accusati sui social di mancanza di idee e iniziative. Tutto questo sicuramente non fa bene a San Miniato".