Torna "Chianti Lovers & Rosso Morellino", la vendemmia 2022 si presenta a Firenze

Sul calendario del 2023 c’è già una data da cerchiare in rosso e per la quale non prendere impegni: il 12 febbraio, nella tradizionale location della Fortezza da Basso di Firenze, torna il 'Chianti Lovers & Rosso Morellino', l’evento che mette in mostra le anteprime delle migliori etichette delle due denominazioni.

Il format, ormai consolidato negli anni, resta lo stesso: una sola giornata di anteprime nella quale vengono allestite più aree espositive e tecniche, come la grande sala stampa riservata ai giornalisti, oppure l’area produttori, che registra ormai regolarmente l’intervento delle aziende del Chianti con proprio banco.

In attesa che la nuova edizione del Chianti lovers & Rosso Morellino prenda forma e si definisca nei dettagli, il Consorzio ha già lanciato online la campagna di promozione istituzionale sulla vendemmia 2022 in cui campeggia un grande grappolo rosso e la scritta: "Non vediamo l’ora di presentarvela - Vendemmia 2022 buona dal grappolo".

"Quello del Chianti lovers & Rosso Morellino è un appuntamento ormai molto atteso e partecipato - commenta il presidente del Consorzio vino Chianti, Giovanni Busi .- È un modo vincente di mettere in contatto diretto il consumatore, vero destinatario finale di tutti i nostri sforzi, e le aziende della denominazione. Inoltre, come ogni anno, non mancheranno i giornalisti del settore e gli operatori con i quali siamo certi che le aziende potranno avviare nuove, proficue, collaborazioni".

L’iniziativa è organizzata e promossa da Ascot - Associazione Consorzi Toscani per la qualità agroalimentare. Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del PSR 2014-2020 della Regione Toscana sottomisura 3.2 anno 2021.

