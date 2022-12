Coldiretti dona 50 stelle di Natale all’ospedale Santa Maria Nuova

Cinquanta stelle di Natale sono state donate da Coldiretti all’ospedale di Santa Maria Nuova, un regalo natalizio che questa mattina ha riempito di colore il Chiostro delle Medicherie. Le 50 piante portate da Coldiretti sono state sistemate sul muretto del cortile tra le piante medicinali dell’antico Orto Medico di Santa Maria Nuova. In giornata saranno distribuite all’interno dell’ospedale, all’ingresso dei reparti, in portineria, al bar, in direzione sanitaria di presidio e aziendale.

Da giorni all’ingresso di Santa Maria Nuova è stato allestito anche il grande albero di Natale donato dal Quartiere 1. Insieme alle stelle di Natale, un’altra elegante nota di colore rosso a rendere ancora più natalizia l’atmosfera di Santa Maria Nuova. La Direzione dell'ASL ringrazia di cuore Coldiretti ed il Quartiere 1.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa