Dai Paracadutisti Nembo regali di cioccolato alla pediatria di Pistoia

In questi giorni il 183° Reggimento Paracadutisti Nembo ha voluto dimostrare la propria solidarietà facendo un piccolo omaggio ai più piccoli. La Caserma Marini si è fatta promotrice di una donazione di “Babbo Natale” di cioccolato ai bambini del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia.

Anche quest'anno i paracadutisti non hanno fatto mancare la loro sensibilità nei confronti dei piccoli ricoverati.

I dolci sono stati acquistati tramite l’iniziativa dell’associazione ENEA (European Neuroblastoma Association) che si pone l’obiettivo di raccogliere fondi per la lotta contro questa grave forma tumorale infantile.

Dopo aver acquistato i “Babbo Natale”, i cui proventi andranno a sostenere la ricerca scientifica, i paracadutisti del Nembo si sono organizzati per donarli così da rendere duplice il gesto solidale. Fondamentale il coordinamento con le direzioni e i referenti, in particolare il dottor Rino Agostiniani, direttore della struttura operativa complessa di Pediatria.

Alla consegna erano presenti oltre al dottor Agostiniani, il dottor Kadjo Yves Cedric Adja, della direzione sanitaria del presidio ospedaliero, l’infermiera coordinatrice del reparto Pediatrico la dottoressa Stefania Magnanensi e per la direzione infermieristica ospedaliera la dottoressa Cinzia Nattini.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa