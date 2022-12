Grassina, arrestato 31enne: aveva con sé cocaina e marijuana

Trovato con la droga, è stato arrestato. Un 31enne è finito in manette a Grassina, vicino Bagno a Ripoli. I carabinieri lo hanno controllato domenica 18 dicembre lungo via Chiantigiana, in piena notte.

Il giovane aveva con sé marijuana e cocaina, oltre a strumenti considerati atti a offendere, ovvero un tirapugni e due coltelli.

La perquisizione si è estesa alla casa del 31enne, situata a Impruneta. Lì i militari hanno trovato hashish, ketamina, mdma, cocaina e marijuana. Per questo è stato arrestato: gli è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quattro giorni alla settimana.