Studio GoFundMe: Firenze quarta città più generosa d'Italia

Firenze è la quarta città più generosa d’Italia. Lo dice il rapporto della piattaforma di raccolta fondi GoFundMe sul 2022: anche quest’anno i fiorentini hanno mostrato grande generosità, con diecimila donazioni, per un totale di 500mila euro raccolti.

La speciale classifica delle città più generose vede Milano al primo posto, seguita da Roma, Torino, Firenze e Bologna.

Tra le varie campagne lanciate dal capoluogo toscano, ha particolarmente toccato il cuore dei fiorentini quella in aiuto dei tre bambini di Rocco, avviata lo scorso gennaio dopo la sua prematura scomparsa.

L’anno in corso è stato sicuramente segnato dal conflitto in Ucraina. La macchina della solidarietà ha fornito all’istante un significativo aiuto sul campo, grazie all’acquisto di medicinali, cibo e beni di prima necessità. La piattaforma ha raccolto in tutto il mondo 145 milioni di dollari, con la media di una donazione al secondo.

L’Italia, come sempre, ha risposto presente. Nel 2022 sono stati 300mila gli italiani che hanno deciso, con un click, di aiutare chi è in difficoltà, mentre il totale raccolto è stato di 16 milioni di euro.

Fonte: Ufficio Stampa