Forza Italia: "Telecamere connesse con la polfer e tratta elettrificata sulla Empoli-Siena"

Forza Italia si propone come forza politica propositiva nell'Empolese Valdelsa e con la sua proposta sulla viabilità ferroviaria in un dettagliato piano stilato negli scorsi giorni fornisce un assist anche a Siena (prossima al voto nel 2023 e con un governo locale di centrodestra uscente).

Quest'oggi all'Unione dei Comuni di piazza della Vittoria a Empoli le varie componenti del partito si sono ritrovati per la presentazione alla stampa dello stato dell'arte del trasporto ferroviario sulla tratta Firenze-Siena. Sono intervenuti Giuseppe Romano, Diego Crocetti, Samuele Spini, Sabrina Ramello e Paolo Giovannini.

Le proposte per migliorare la puntualità e il viaggio dei pendolari che percorrono tutti i giorni la tratta (e anche chi è passeggero occasionale) sono molte e vanno dalla revisione completa della tratta Empoli-Siena procedendo al raddoppio completo e alla elettrificazione dell'intera tratta ("i soldi ci sono, nelle 44 opere accelerate sui tratti ferroviari") fino alla più modesta richiesta di fermate di alcune Frecce a Empoli (Frecciargento della tratta Genova-Roma).

Nel mezzo, il necessario rinnovamento del parco mezzi utilizzato, nel quale si trovano locomotori e convogli con 40 anni di servizio alle spalle. In alcuni casi si usano convogli con pochi anni su tratte percorse da molti meno passeggeri (Siena-Chiusi e Lucca-Aulla).

Oltre alla vita a bordo, Forza Italia commenta anche l'esperienza nelle stazioni di zona, da San Miniato-Fucecchio passando per Empoli, Castelfiorentino, Certaldo. "La polfer non è attiva dopo le 19 e in molte stazioni la situazione è invivibile anche se siamo in centro città - commentano Crocetti e Romano -, chiediamo che il servizio della polfer sia attivo fino alla mezzanotte e che le stazioni sulla Empoli-Siena nel tratto fiorentino siano dotate di telecamere collegate con la polfer di Empoli per interventi più immediati in caso di reati".

Infine, merita uno sguardo anche la questione disabilità, con barriere architettoniche da abbattere definitivamente in tutte le stazioni dell'Empolese Valdelsa, come ad esempio a Montelupo-Capraia, con solo un binario con rampa di accesso per disabili.

