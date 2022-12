Gran Fondo Strade Bianche, pronto un “Siena Promo Box”

Un “Siena Promo Box” per accogliere due volte i partecipanti durante il week end legato alle Strade Bianche. E’ quello che hanno messo a punto Confesercenti e Confcommercio Siena insieme a Rcs Sport, organizzatore del prestigioso doppio evento ciclistico di fama mondiale, in programma a inizio marzo. A partire dal mese di dicembre, gli iscritti alla Gran Fondo Strade Bianche (nel 2022 circa 7mila) possono scegliere tra una serie di offerte esclusive, utilizzabili entro il mese di febbraio 2023: scopo specifico dell’iniziativa è quello di stimolarli a compiere un sopralluogo nelle terre di Siena, visitando il capoluogo e i suoi dintorni anche nel periodo di bassa stagione, oltre che in occasione della manifestazione a marzo.

RCS Sport ha iniziato ad informare i potenziali utilizzatori in merito al Siena promo box, pubblicando una apposita landing page con i dettagli delle proposte raccolte tramite Confesercenti e Confcommercio Siena durante l’autunno. Si spazia dalle proposte di alloggio a quelle di degustazione, dalle esperienze di benessere fino alla visita della mostra Arte Senese, aperta fino all’8 gennaio. Le attività locali, che hanno contribuito ad arricchire il box, avranno facoltà di integrarle per tutto il periodo di validità. A queste se ne potranno aggiungere altre contattando le associazioni di categoria. L’iniziativa, alla sua prima edizione, va ad arricchire quelle già condivise tra Confesercenti, Confcommercio Siena e Rcs Sport durante le passate edizioni di Strade Bianche. Questo progetto farà da volano ad altre iniziative che verranno proposte nel 2023 all’insegna dello spirito di partecipazione “Anch’io Strade Bianche”.

Fonte: Ufficio Stampa