Gran successo per la Festa di Natale del Progetto Giorgio Tesi Junior: tutti i premiati

Dopo il lungo periodo contraddistinto dall’emergenza legata alla pandemia da Covid-19, è tornata quest’anno la Festa di Natale del Progetto Giorgio Tesi Junior, iniziativa che dal 2016 affianca alcune società sportive giovanili del nostro territorio con lo scopo di sostenere e premiare le realtà che si distinguono per la promozione dei valori dello sport e nell'organizzazione del settore giovanile, con l’obiettivo di far crescere atleti, ma prima di tutto uomini e donne onesti, che credono nei valori dello sport.

Ne fanno parte Pistoia Basket Academy, Blue Volley Quarrata, DLF Pattinaggio Pistoia, Rugby Pistoia “Gli Orsi”, ACU Sporting Casini, Nico Basket Femminile e le new entry Club Mazzoni, Avis Volley e Jammin Academy Musica Vera, tutte società che con voglia e determinazione investono nella promozione dello sport sul territorio quale valore determinante per la crescita delle generazioni future.

Alla serata, condotta da Giacomo Galanda – Special Project Manager della Giorgio Tesi Group re responsabile dei progetti sportivi dell’azienda vivaistica pistoiese, sono intervenuti, oltre a tanti atleti e dirigenti delle società affiliate, numerosi campioni del mondo dello sport come i pistoiesi Giulia Gabrielleschi, Riccardo Cacioli e la neo campionessa mondiale di danza acrobatica Carmen Grieco e gli ex calciatori Angelo Carbone (responsabile Settore giovanile del Milan) e Chicco Evani (Vice allenatore della Nazionale di calcio), il campione di basket Claudio Coldebella, l’ex capitano della Nazionale di volley Alberto Cisolla e l’allenatore del Pistoia Basket 2000 Giorgio Tesi Group Nicola Brienza, tutti premiati con una targa ricordo della manifestazione.

Nel corso dell’evento, le premiazioni del giovane schermitore paraolimpico Niccolò Paperetti e quelle di un atleta per ogni società affiliata al progetto che si è particolarmente distinto nel corso dell’annata sportiva.

Gli atleti premiati

Pistoia Basket Junior - Abraham Jesus Gai Pierallini – (Under 14)

Blu Volley Quarrata - Sofia Sartori - (Under 16/18)

Acu Sporting Casini Calcio - Pietro Ferrari

DLF Pattinaggio Pistoia - Sveva Lucarelli

Avis Volley - Emanuele Magnolfi

Orsi Rugby Pistoia - Enea Chiti

Nico Basket Femminile - Maria Stella Parlanti

Jammin Academy Musica Vera - Viola Tanteri - U15 Campionessa Italiana

Quest’anno – queste le parole di Giacomo Galanda – abbiamo voluto aggiungere alla festa la presenza di tutti questi campioni e sportivi famosi, che nelle loro incredibili carriere hanno dimostrato la grande voglia di restare sempre a contatto con il loro mondo, cercando di trasmettere i valori dell’etica sportiva alle generazioni future. Campioni nello sport e nella vita, che con il loro esempio indicano la strada giusta da percorrere a tutti i nostri ragazzi.

Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto – ha detto Fabrizio Tesi, legale rappresentante della Giorgio Tesi Group – che oggi festeggia sette anni di attività sia con questa bella festa che vede protagonisti i ragazzi e le loro famiglie che con l’ingresso nel gruppo Giorgio Tesi Junior di nuove importanti realtà dello sport pistoiese. Un impegno importante della nostra azienda, che da sempre è vicina alla comunità cercando di dare il proprio contributo nella cultura, nel sociale, nella promozione territoriale e nello sport, che continuiamo a portare avanti con grande entusiasmo cercando di esaltare i grandi valori dello sport.

Mercoledì 21 dicembre, le società sportive affiliate al progetto Giorgio Tesi Junior sono invitate alla partita casalinga della Giorgio Tesi Group Pistoia contro Ravenna con inizio alle 20.30. I dirigenti saranno ospitati per un benvenuto da parte della società dalle 19.00 in poi e dalle 19.30 è previsto l’arrivo dei ragazzi/e al palazzetto. Ci sarà un momento dedicato ai dirigenti e nell’intervallo della partita alcuni ragazzi parteciperanno ad un gioco organizzato dalla società.

Fonte: Ufficio Stampa