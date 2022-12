Il Gambero Rosso premia ancora Sara Mazzoli, pastry chef del Grand Hotel Principe di Piemonte

Sara Mazzoli, pastry chef del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio, ha ricevuto per il quarto anno consecutivo l'ambito riconoscimento del Gambero Rosso per migliori Pastry chef d'Italia nella cerimonia che si è tenuta a Palazzo Albergati nella campagna bolognese.

Il percorso di selezione del Gambero Rosso conta ben 620 indirizzi recensiti in questa nuova edizione e di questi solo 50 sono realtà che sono state incluse nella guida per la prima volta, oltre a quelle già presenti in passato e confermati anche quest'anno. Sara Mazzoli si è approcciata per la prima volta al dolce mondo della pasticceria nel 2004 e la sua passione l'ha portata a fare numerose esperienze anche all'estero dove ha collaborato con chef di culture diverse, conoscendo nuovi stili di cucina internazionale che le hanno lasciato un senso del gusto più cosmopolita. Nel 2012 ha iniziato il suo percorso nei ristoranti stellati, prima in provincia di Roma e poi a Dublino, per approdare infine a Il Piccolo Principe, ristorante due stelle Michelin del Grand Hotel Principe di Piemonte. Il segreto del suo successo? Attraverso i sui dolci, Sara vuole trasmettere un senso di casa, di famiglia e accoglienza, rievocando la tradizione di tramandare le ricette di generazione in generazione apportando sempre qualcosa di nuovo ma conservando la natura del piatto.