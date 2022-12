Incendio nel cantiere della banca, nessun ferito a Siena

Incendio in strada dai cantieri nei locali della banca Bnl di Siena di viale Vittorio Veneto. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco intervenuti sul posto dopo essere stati allertati dai dipendenti della banca. Tutti i dipendenti sono usciti, non c'erano clienti in banca. Non ci sono stati feriti, neppure tra gli operai della ditta edile. Non sono chiare le cause dell'incendio, sul quale sono intervenuti polizia e vigili del fuoco.