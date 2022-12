Lucca con Agenzia delle Entrate e GdF per contrastare l'evasione sui tributi statali

Passi avanti per la lotta all'evasione fiscale. Il Comune di Lucca giovedì scorso (14 dicembre) ha aderito a un protocollo d'intesa tra Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Anci Toscana e Comuni capoluogo della regione.

L'intesa, firmata per Lucca dall'assessore alle finanze Moreno Bruni, rappresenta uno strumento importante per fare in modo che i Comuni siamo messi i grado di partecipare all’accertamento dei tributi statali e per perseguire gli obiettivi del contrasto all’evasione fiscale e del recupero di somme sottratte agli obblighi fiscali.

“Il Comune di Lucca sta già producendo un notevole sforzo in tema di recupero dell'evasione – spiega l'assessore Bruni - , soprattutto nell'ambito dei tributi locali. Questo accordo siglato insieme a tutti gli altri comuni capoluogo della Toscana potrà dare ulteriore impulso al contrasto dell'evasione sui tributi statali. Un'azione, questa, che è fondamentale perché mira a individuare e sanzionare tutte quelle aziende che inquinano il mercato e va a tutelare invece tutte quelle imprese che si comportano in modo corretto e che meritano attenzione e sostegno dagli enti”.

Il protocollo, che fa seguito a quello siglato nell'ottobre scorso da Anci a livello nazionale, prevede, fra l'altro, le modalità di gestione delle segnalazioni dei Comuni con il relativo gettito per l'amministrazione, una formazione specifica del personale degli enti, l'utilizzo degli strumenti informatici e lo scambio di alcune buone pratiche maturate negli ultimi anni, ma anche il superamento di ogni formalismo nella gestione delle segnalazioni e nella fase di valutazione delle posizioni a rischio.

Gli ambiti in cui i Comuni potranno partecipare all'accertamento dei tributi sono in tutto 5: commercio e professioni, urbanistica e territorio, proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, residenze fittizie all'estero, disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva. Il protocollo avrà valore di tre anni e potrà essere rinnovato.

