Luisa Corna presenta il Capodanno 2023 a Lucca in piazza Santa Maria

E’ stata proprio Luisa Corna, grande protagonista del Capodanno lucchese, a presentare questa mattina (lunedì 19 dicembre) insieme al sindaco Mario Pardini e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale l’evento che dalle ore 22 di sabato 31 dicembre accenderà piazza Santa Maria per accogliere il 2023 e riunire la città in una serata di divertimento e spensieratezza. Lo spettacolo vedrà la celebre cantante e conduttrice televisiva, protagonista sul palco con un percorso musicale confezionato appositamente per la notte più attesa dell’anno e accompagnata da una band di eccezione e prestigio: Giandomenico Anellino e Pino Soffredini alle chitarre, Dario Zeno al pianoforte e tastiere, Michele Avella alla batteria e Fabio Penna al basso. L’organizzazione sarà curata dall’Associazione Don Franco Baroni ODV, con il coordinamento del Comune di Lucca e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Una grande festa ad ingresso libero, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, che sarà rappresentata per un saluto a mezzanotte dal sindaco Mario Pardini.

Un nome di spicco del panorama artistico nazionale torna quindi protagonista a Lucca, per la soddisfazione degli assessori Paola Granucci, Mia Pisano e Remo Santini, che hanno curato e coordinato il calendario di queste magiche festività lucchesi:”La presenza di una artista del calibro di Luisa Corna – commentano - impreziosisce un evento che siamo certi possa unire ulteriormente la città in una serata di gioia e serenità. In città si respira un’aria meravigliosa durante queste feste ed i cittadini lucchesi meritano di accogliere il nuovo anno con una serata memorabile. L’importante novità di piazza Santa Maria – concludono – prosegue nell’ottica di valorizzazione di tutta la città, nel rispetto delle tradizioni, ma con lo sguardo attento verso un futuro sempre più dinamico e ambizioso”.

Sarà un viaggio musicale con la migliore musica italiana ed internazionale. La grande voce di Luisa Corna presenterà un repertorio che spazia dai brani di Gloria Gaynor a quelli dei Gipsy Kings, da Modugno a Battisti. E per i più giovani, a partire dalle 01.30, il palco di piazza Santa Maria accoglierà “I Mashville”, un gruppo di talentuosi dj, tra i più in voga del panorama nazionale, che si alternerà con Veronica Niccolai, dj producer e live performer proveniente dalla scuola internazionale Accademia Italiana DJ. Un vero e proprio evento nell’evento, che raddoppia e completa l’offerta d’intrattenimento realizzata in città per salutare il nuovo anno, mirando allo specifico target dei giovani, grazie alla preziosa collaborazione di Lucca Crea, rappresentata in conferenza stampa dall’amministratore unico Nicola Lucchesi.

“Come amministrazione – dichiara Cristina Consani, assessore alle politiche giovanili - abbiamo fortemente voluto che l’evento di Capodanno fosse dedicato anche ai più giovani. Le nuove generazioni devono sentirsi libere di proporre, sviluppare e potenziare i propri progetti ed i propri sogni, così come di vivere momenti di spensieratezza accolti dai suggestivi luoghi della città che li ha cresciuti. Ecco perché questo evento assume un grande valore. Sono certa – prosegue - che questa iniziativa troverà consenso e gradimento tra i giovani lucchesi e rappresenterà anche una forte attrazione per i coetanei delle città vicine. Sarebbe bello che questo appuntamento potesse divenire con gli anni una tradizione di sano e puro divertimento, nella magica cornice di una nuova città di cui i nostri giovani possono e potranno andare sempre orgogliosi”.

A condurre la serata la lucchese Emanuela Gennai, che introdurrà lo spettacolo di Luisa Corna ed il dj set di Federico Avanzati. Un evento unico per cantare, ballare, sognare insieme, con l’augurio che il nuovo anno lucchese sia ricco di emozioni, amore e serenità.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa