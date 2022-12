Rimpianto dei Lupi per la caduta a Castellana Grotte

BCC CASTELLANA GROTTE-KEMAS LAMIPEL S. CROCE 3-1

Parziali: 25-20, 25-20, 22-25, 25-19

BCC CASTELLANA GROTTE: Zamagni 11, Sportelli, Marchisio, Tiozzo, Presta 10, Cattaneo 8, Longo, Di Silvestre 14, De Santis, Lopes Nery 22, Carelli, Jukoski 4, Ndrecaj. All. Canestracci 2^ All. Barbone

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Arguelles, Coscione 1, Favaro, Motzo 16, Colli 13, Maiocchi 7, Vigil Gonzalez 1, Compagnoni 1, Hanzic 6, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 13. All. Mastrangelo, 2^ All. Bulleri

Arbitri: Stefano Nava, Giuseppe De Simeis.

BCC CASTELLANA: battute punti 1, battute sbagliate 16, muri 15

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: battute punto 3, battute sbagliate 14, muri 7

CASTELLANA GROTTE. Ultima di andata fatale per la Kemas Lamipel. La gara inizia con la novità Hanzic, titolare in sestetto al posto di Maiocchi. Per il resto Kemas Lamipel con l’assetto consueto: capitan Colli è l’altro posto 4, Truocchio e Vigil Gonzalez al centro, Motzo opposto, Coscione in regia, Morgese libero. BCC con Jukoski in diagonale a Lopes Nery, Di Silvestre e Cattaneo a schiacciare e ricevere, Zamagni e Presta al centro della rete, Marchisio libero. La prima frazione sembra in controllo biancorosso: i ragazzi di Mastrangelo spingono fino al 12-16, poi si spegne la luce e gli avversari piazzano un break di 9 punti. A situazione ribaltata i pugliesi non si fanno sorprendere e portano in fondo il set con un gran 64% complessivo. Secondo parziale con la novità Compagnoni al centro. Gli opposti si danno battaglia, 7 punti per Lopes Nery, 6 per Motzo. L’equilibrio lo rompe la BCC nel finale, andando a prendere ripetutamente a muro gli avanti santacrocesi. Sul 23-19 coach Mastrangelo chiama il secondo time-out ma non riesce a cambiare l’indirizzo della frazione. Nel set successivo, il terzo, con Vigil Gonzalez di nuovo dentro, e Maiocchi al posto di Hanzic, è la Kemas Lamipel a fare la voce grossa. 4 muri totali, 3 di Truocchio, miglior realizzatore ospite con 6 punti totali. Questa volta è la BCC a subire la beffa: in vantaggio +4 a quota 20, i locali vengono sorpassati sul filo di lana. Gara riaperta, ma solo teoricamente, perché al ritorno in campo sono i padroni di casa a spingere di più, guadagnando un vantaggio iniziale con il passare degli scambi. Si arriva anche al 21-12, Mastrangelo tenta di spronare i suoi ma la gara scivola via e Castellana Grotte si aggiudica i 3 punti infliggendo alla Kemas Lamipel la seconda sconfitta consecutiva lontano da casa. 16 punti per Motzo, mentre tra i pugliesi la fa da padrone l’opposto Lopes Nery, con 22. Kemas Lamipel chiude il girone di andata con 7 vittorie e 6 sconfitte, virtualmente al sesto posto in attesa che BCC e Porto Viro recuperino la gara della 9^ giornata, rimandata al 21 Dicembre. Con questa classifica, i ragazzi di Mastrangelo sfiderebbero Bergamo, nei quarti, al Pala Agnelli in gara secca. Ma è molto probabile che il risultato del recupero vada a stravolgere il tutto.

LA CRONACA

Primo set. Partono meglio i padroni di casa. Per ben due volte la formazione di Cannestracci prova a scappare, la seconda ci riesce guadagnando un margine di 4 punti. Di Silvestre e Theo Lopes girano bene in attacco, i biancorossi rispondono con un Truocchio subito in palla. Motzo riduce il gap tra le due formazioni, 21-17; Mastrangelo prova il tutto per tutto inserendo Arguelles per Coscione, ma il servizio dello stesso opposto finisce in rete scombinando la tattica di muro ospite. Sbaglia anche il play locale, a Hanzic non ne approfitta. S. Croce non riesce a prendere ritmo anche per gli errori in battuta. Motzo gioca mani e fuori per il cambio-palla, 23-19. La battuta è affidata a Compagnoni ma Di Silvestre porta i suoi a 24. Il primo set point lo annulla un errore al servizio di Presta, poi ancora Di Silvestre entra di prepotenza nel muro permettendo alla propria squadra di chiudere.

Secondo set. Nella seconda frazione coach Mastrangelo decide di provare la carta Compagnoni in luogo di Vigil Gonzalez, un po’ in ombra. Ottimi colpi di Zamagni e Truocchio caratterizzano la prima parte della frazione, ma l’equilibrio rimane estremo, nessun break di rilievo. La BCC festeggia il +2 con un pallonetto di prima intenzione del proprio palleggiatore. Il Pala Grotte si fa sentire, la Kemas Lamipel non riesce a ricucire, anzi, finisce per finire troppo facilmente preda del muro avversario. Theo Lopes e Presta prendono i muri decisivi per portare i pugliesi dal 22-19 al 24-19. Sul secondo la Kemas Lamipel chiede un check per presunta invasione a muro del centrale di casa, ma le immagini danno ragione alla BCC. Jukoski sbaglia il servizio successivo, Compagnoni lo mette in campo ma Theo Lopes, sugli sviluppi della ricezione, scarica una bomba in campo biancorosso.

Terzo set. Il terzo parziale vede Vigil Gonzalez di nuovo dentro e Maiocchi in pianta stabile per Hanzic. Finalmente la Kemas Lamipel riesce a mettere la testa avanti: è Leonardo Colli a firmare il + 2, 8-10, Cannestracci chiama time-out. BCC è brava a ribaltare subito, 13-11, ma Truocchio, davvero in grande forma davanti al suo ex pubblico, accorcia. Castellana riesce a prendere margine, si porta sul 21-17 e sembra poter archiviare la pratica. Ma la Kemas Lamipel reagisce bene, si porta sotto, sul 21-20 sempre Truocchio impatta con un gran muro e costringe la panchina locale al secondo time-out. Al rientro è ancora Truocchio a chiudere uno scambio lunghissimo, poi si fa prendere a muro da Zamagni: 22-22. Colli beffa il muro per un nuovo vantaggio ospite; un’invasione BCC porta i Lupi a +2, poi ci pensa il capitano biancorosso con un gran diagonale. Gara riaperta.

Quarto set. Il quarto parziale si apre con grandi aspettative da parte Kemas Lamipel, ma Castellana scappa via quasi subito. Sul 13-8, Mastrangelo ferma il gioco; al rientro, però, Truocchio la mette out e ci vuole un diagonale di Motzo per spezzare l’incantesimo. E’ un fuoco di paglia perché i locali continuano a guadagnare margine, arrivando addirittura al 21-12. Motzo e Maiocchi ci provano, 21-14. Cannestracci non vuole correre rischi e chiama time-out. La pausa non sortisce effetto perché Maiocchi piazza un altro ace e con il servizio ancora dopo mette in grave difficoltà gli avversari costringendoli all’errore. Sul 21-16 arriva l’errore, la BCC rifiata. Sul 23-18 Colli allarga un diagonale mandando Castellana al set-point. Theo Lopes sbaglia il servizio, ma Colli lo imita e la partita finisce con la festa pugliese e il gramde rammarico della Kemas Lamipel.

Fonte: Kemas Lamipel Santa Croce